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【育兒之道】兩貓打架如兄弟姊妹爭寵　父母宜以身作則切忌偏心

育兒經 16:34 2022/08/23

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弟妹不是來爭寵，而是陪伴成長的親人。（iStock圖片）

一年前姨甥女養了一隻兩個多月大的布偶貓Adam，眨眼間牠已經一歲多了，是家中各人的心肝寶貝。大家都知道貓的個性高傲，愛理不理，但上個月牠的性情突然轉變，變得熱情起來，不時撒嬌，有時還靜靜地坐在主人旁邊引人注意；但也不時發脾氣，擺出一副凶神惡煞的樣子。上星期牠生病了，獸醫說是壓力原因。

其實大家也猜到一二：因為一個月前家中多了一位3個月大的新成員，名叫老虎仔。老虎仔是一隻放養貓，牠不但樣子可愛，外形活像一隻迷你版老虎仔，而且性格開朗活潑，一點也不怕陌生人，喜歡逗人玩耍、愛撒嬌，是人見人愛的新寵兒，跟布偶貓高傲的特質完全不一樣。

妹妹原本沒有打算再多養一隻貓，但眼見可愛的老虎仔沒有人收留，不想牠淪為可憐的街貓，所以收養下來。Adam對這位年幼的新成員時常虎視眈眈，似視牠為敵。年幼無知的老虎仔膽大包天，居然和Adam打架。偶爾Adam也會偷吃對方的食物，就像一對歡喜冤家一樣，非常有趣。

最新影片︰

姨甥女也很喜歡老虎仔，不過她視Adam為細佬，老虎仔則只是一位新朋友。偶爾她也覺得老虎仔太頑皮了，所以會偏幫Adam。其實她潛意識也不希望自己有弟弟或妹妹，因為怕會分薄了父母的愛。她把自己代入了Adam的角色，覺得老虎仔就像會爭寵的弟弟一樣，故此非常明白牠的感受。

其實只要對姨甥女解釋清楚：當對待兩貓平等，不分彼此，牠們便不會爭風呷醋。同理，即使將來真的有了弟妹，父母只要對子女們一視同仁，無分彼此，不偏袒，就不必擔心；弟弟妹妹不是和她爭寵的，而是伴她成長，一起分甘同味的親人。做了姐姐，生活不是更美好嗎？

全文刊於《經濟日報》，原題為「老虎仔

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撰文 : Miss Agnes 語言及藝術導師

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