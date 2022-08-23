【祖宗膠戰外星人】韓國首部外星科幻製作向港片致敬　導演崔東勳想安插周星馳演神仙

韓國電影《祖宗膠戰外星人》找來由《回答吧！1988》柳俊烈、《我們的藍調時光》金宇彬、《二十五，二十一》金泰梨、型男大叔蘇志燮等人主演，以韓國首部關於外星人的科幻製作打響旗號。

《祖宗膠戰外星人》現正在港上映，導演崔東勳早前越洋接受TOPick的訪問。

最新影片推介：洪嘉豪+MC張天賦專訪

Q1. 電影構想十分天馬行空、令人耳目一新，最初如何觸動此構想？

A1：道士、道術是很韓國，也很亞洲的元素，亦很有原創性的電影橋段。之前我執導《田禹治》這部電影時，已覺得很有趣和好玩，那時已覺得將來一定要再拍一部相關題材的電影，再次投入當中的世界。

當我拍完《復國者聯盟》後，便開始構思和外星人相關的科幻片，我覺得把外星人角色結合科幻元素會很好玩，而這部電影是百分百原創，並非改編小說或漫畫。正因沒有原著可依，所以我也花了兩年半時間，由頭到尾撰寫整個劇本。

Q2. 影片最初構思是否已經要拍上下集？

A2：當我在寫劇本時，角色和故事也隨著劇本進度而變得更具體，我發現故事中的時間維度龐大，並非一部電影就能完全交代。我在尋找令觀眾看得開心的方法時，覺得把電影分成上下兩集會是較好的處理，所以拍攝時也一口氣拍攝上下兩集。

一次過拍攝兩集的另外兩個原因，就是可更有效運用資金和資源，而演員也能更集中和投入。當然，一次過拍攝上下集也相當辛苦，因拍攝時間長達13個月，我也很感激演員們的努力。

Q3. 將此片構想告知投資方時，他們有何反應？演員當初接劇本後，有沒有甚麼提問令你印象特別深刻？

A3：電影公司的朋友們知道我的構想時，都深表驚訝並問究竟應該如何把故事拍出來。我們的拍攝需要強大的製作團隊，因當中牽涉物色拍攝地點等不同程序。製作團隊在籌備過程中走遍韓國各地勘景，在真正拍攝時也要維持現場秩序，工作繁重，單是拍攝前的準備已花了一年時間。

柳俊烈飾演的道士角色個性有點無厘頭和出格，他也有問我應該如何拿捏，我叫他隨心演出變好，不需感到壓力。始終劇本描繪的人物性格和演員的真實個性也會有不同，所以他也會不時問我應該怎樣演繹。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

Q4. 拍攝時遇到最大困難是甚麼？片中最滿意是甚麼？

A4：上下兩集的拍攝一氣呵成，拍攝時間長達13個月，當然非常考驗台前幕後所有人的體力。拍攝這部電影不是遠足野餐，而是攀山，在整個過程中大家都要維持集中力，這也是最辛苦的部分。

最令我滿足的，就是電影拍出來的人物性格比劇本上描寫的更生動和活靈活現。道士性格充滿好奇心，金泰梨飾演的伊安內在十分堅強。金宇彬一人分飾兩角，既是外星守衛也是「閃電」，演出也十分細緻。飾演兩位神仙的廉晶雅和趙祐鎮，演出時擦出的火花也是超乎預期，非常爆笑，這部電影讓每位演員都能發揮他們的吸引力。

Q5. 請問你最喜歡周星馳哪套電影？如果星爺演《祖宗膠戰外星人》，覺得他合適演哪個角色？

A5：我很喜歡他早期的電影，例如《新精武門》和《逃學威龍》，總之就是90年代初的作品，而我本身也很喜歡喜劇。周星馳在韓國有不少影迷，而他的喜劇水平也非常高。

以前韓國的電影雜誌也會有專題報道他的作品，我認為他是一個十分出色的藝人。如果有機會找他演出《祖宗膠戰外星人》，我應該會找他飾演全新的神仙角色，如果能找他演出，當然會錦上添花。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

Q6. 導演說過喜歡《蜀山》，那麼當中有甚麼吸引你？此外徐克還有甚麼電影是你喜歡的？

A6：《蜀山》是一部充滿挑戰性的電影，描繪了一個很純粹、很超現實的世界，至今仍深印我的腦海。

我覺得徐克是一位不時突破自己、挑戰新事物的導演，所以我很喜歡他的作品，是全部作品，沒有之一，如果能在韓國看到他更多的DVD的話便好了。

緊貼MIRROR演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408