【家電速報】Skyworth全新型號55吋大電視  半價優惠帶來頂尖視聽技術

▲ 加上Dolby Atmos音效和DTS StudioSound技術，音樂呈半弧型，令音響輸出更上一層樓。(品牌提供)

創維集團 Skyworth 全新4K HDR智能電視，型號SXD9500，配備最新OLED屏體控光技術和55吋大螢幕，擁有奢華的視聽享受之餘，價錢相宜，是新手用家的入門好選擇。

SXD9500內置Android 10.0 TV介面，集齊一系列Netflix、YouTube等應用程式，同時配備Dolby Vision 及 Dolby Atmos技術，並採用最尖端的變色龍2.0機芯晶片影像處理引擎，不論是電視操作抑或整體畫質都大幅提升。

而全新OLED屏體控光技術，可以獨立控制圖像的每一個像素和每一個細節，能準確地呈現每種顏色，在圖像對比度、視角、色彩和動態影像方面都達到了一個全新境界。配合純 HDR 解碼器，以超廣闊螢幕呈現栩栩如生的影像，高清畫質將最自然細膩的影像呈現眼前。無論電影，遊戲或體育賽事等，都能引領用家身臨其境。

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OLED由 3317萬點自發光材料製成，擁有超廣視角。在呈現純黑色的表現力上更可說是業界首屈一指，相比起LCD電視更勝一籌。除此之外， OLED屏體的像素點受到獨立燈光控制，無液晶分子偏移，屏幕對動態畫面的反應時間僅為 1 毫秒，自然無拖尾，使動態畫面更為穩定。加上由於OLED的原材料只存在較少有害物質，在發光的過程中會釋出較少藍光，相比其他屏體更為環保。

在功能方面，SXD9500內置Android 10系統，除了有Google Store外，更可對應Google Assistant免手提語音功能。除此之外，電視有內置WiFi和藍芽5.0連接，亦可支援Chromecast 連接。而在規格重點上，SXD9500支援Dolby Vision影像，高光及低光位置處理得十分仔細，能更有效突顯出燈光的變化和現實中的深度，即使安坐家中亦能如親臨現場一樣感受畫面的震撼。

Skyworth電視產品一向走親民路線，為了讓更多人初嘗OLED高端屏體技術，原價為$12,900 的SXD9500 ，現推出激減優惠價$6,990，絕對是新手入門 OLED 電視的不二之選。

銷售點﹕創維 Skyworth 全線專門店、官網、豐澤 Fortress 全線及其他授權零售商有售

查詢：2318 0500

網址：https://hk.skyworth.net/



撰文：郭秀芳

