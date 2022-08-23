【海洋公園】保育基金資助研究揭污染物經母胎傳播　影響海豚胚胎免疫和內分泌系統

▲ 海洋公園資助的研究揭污染物經母胎傳播，影響海豚胚胎免疫和內分泌系統。（Wenzhi Lin提供）

香港海洋公園保育基金資助一項關於珠江口環境污染與中華白海豚健康的研究項目。該項目由中山大學的教授吳玉萍及其團隊負責，研究期由2017年7月1日至2020年6月30日，維持了近3年的時間。研究結果發現有部分的擱淺個案都與年幼的中華白海豚有關，研究亦發現海洋污染物能夠通過母胎傳播，影響海豚胚胎的免疫和內分泌系統。透過各種保育研究項目，保育基金旨在提升亞洲區內保育工作的成效和效率。

除了進行現有的眼斑水龜和蘇眉等保育項目外，為了讓保育基金的工作更有效、更全面地於亞洲區內實踐，保育基金亦對過去五個年度的保育項目作出回顧及檢討。透過邀請各項目的首席研究員回饋意見，同時分析各獲資助項目的工作報告及進行資料調研，務求能夠優化現有的項目及制定更完善的未來保育計劃。

香港海洋公園保育基金主席陳晴表示：「由2005年開始，保育資金積極撥款資助不同國家及地區的研究項目，透過研究不同物種的棲息及活動，保育亞洲區內的野生生態環境。在 2015/2016 至 2020/2021 五個年度中，我們資助了超過 150 個科研項目，而當中 133 個項目成功培養了 108 名年輕科學家以及超過 990 名保育工作人員。在本地保育工作方面，我們繼續與本地大學合作，進行有關淡水龜、馬蹄蟹及鯨豚的研究，以維持本地生物多樣性。」

保育基金致力保護亞洲野生生態長久繁盛豐饒。透過與社會各界的合作，以籌款與科研教育的方式，提倡促進及參與亞洲區內野生生態保育工作，並重點保育中華白海豚與大熊貓及其棲息地。

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責任編輯：陳麗娜