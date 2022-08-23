【有營餐單】助增高長肉智力發展穩定情緒　中醫推介5至12歲兒童早午餐單

▲ 中醫推介5至12歲兒童早午餐單，有營健康。

要為小朋友準備方便又有營養的餐單，爸媽大感頭痕，尤其在開學日，父母更想小朋友食得好去應付學習。中醫爸B設計了5日早午餐單，適合5至12歲兒童，有助增高長肉、智力發展及情緒穩定，爸媽們不妨參考一下。

5至12歲兒童早午餐單

註冊中醫師馬琦傑曾在facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」，分享了有關「蛋糕方包不要天天吃」資訊，有爸媽明白市售的蛋糕白麵包多吃無益，不過方便，加上苦惱不知道用甚麼食物代替。馬醫師設計了適合5至12歲的小朋友的5日帶飯餐單，只要事前功夫做足，要15分鐘出得門口不是難事，重點是餐單針對幫助增高長肉、智力發展及情緒穩定。

餐單的食物營養比例主要是蛋白質，其次是蔬果，再次要的是碳水化合物，是為加強了吸收蛋白質、鈣質及其他營養素，減低吸收過多碳水化合物。馬醫生配合中醫原則去選擇食材，補充腎氣有助長高和聰明，而健脾則有助長高和加強免疫力，另會著重舒肝，有助睡覺和穩定情緒。

最新影片︰

此外，餐單的食材多樣豐富，馬琦傑醫師強調小量多餐是重點，穩定血糖不易做成虛胖，故此早餐與午餐之間會加入點心，他提醒父母記住食補是更長遠的健康累積，要培養小朋友良好飲食習慣。5天早餐及午餐如下︰

Day 1

早餐︰吞拿魚沙律青瓜三文治卷，含有蛋白質、蔬菜纖維和碳水化合物。

點心︰三黑煎餅，含有碳水化合物、蛋白質、微量元素，有助補腎。

午餐︰磨菇洋蔥忌廉汁（無奶）雞扒雜菜伴黑豆飯，含有蛋白質、蔬菜纖維和碳水化合物，有健脾補腎的功效。

飲品︰綠茶米奶，含有蛋白質和微量元素，有舒肝和胃功效。

Day 2

早餐︰飯糰加入黑豆、蝦皮、三文魚、紫菜；含有碳水化合物、蛋白質、蔬菜纖維和鈣質，有補腎功效。

點心︰新鮮水果，有碳水化合物、蔬菜纖維和微量元素。

午餐︰番茄肉醬帶子雜菜南瓜通粉，含有蛋白質、碳水化合物、蔬菜纖維，有健脾的作用。

飲品︰雙菊水，有清熱功效。

更多有關兒童健康資訊

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Day 3

早餐︰紫淮山蛋卷，含有蛋白質和碳水化合物，有健脾功效。

點心︰串燒，有蛋白質。

午餐︰日式牛肉丼雜菜配黑豆飯，含有蛋白質和碳水化合物，有助補腎。

飲品︰綠茶米奶，有蛋白質和微量元素，助舒肝和胃。

Day 4

早餐︰芝士火腿生菜芝麻卷餅，含有蛋白質、蔬菜纖維和碳水化合物。

點心︰藍梅黑豆班戟，含有碳水化合物、蔬菜纖維，助補腎。

午餐︰親子丼雜菜配紫淮山飯，含有蛋白質和 碳水化合物，有健脾功效。

飲品︰雙菊水，可以清熱。

Day 5

早餐︰雞扒粒西蘭花忌廉通粉，含有碳水化合物、蛋白質和蔬菜纖維，有健脾功效。

點心︰新鮮水果，含有豐富纖維。

午餐︰紫菜蝦皮豬肉配黑豆飯，含有蛋白質、碳水化合物、蔬菜纖維，助補腎。

飲品︰綠茶米奶，含有蛋白質、微量元素，有助舒肝和胃。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰顏紫燕