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【空氣質素】環保署指空氣污染或達嚴重水平　天文台料未來兩三日風勢增強始好轉

社會 17:02 2022/08/23

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環保署指空氣污染或達嚴重水平，天文台料未來兩三日風勢增強始好轉。（資料圖片）

環境保護署今日（23日）上午起錄得持續上升的空氣污染水平。環保署預測今日稍後，部分監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平。

受熱帶氣旋馬鞍的外圍下沉氣流影響，本港今日天氣酷熱，輕微至和緩偏西風帶來一股較高區域背景臭氧及粒子污染水平的氣流，微弱風勢亦不利於空氣污染物擴散。充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦加速二氧化氮的形成。

根據香港天文台預測，未來兩三日風勢將會增強，有驟雨及雷暴，預料屆時空氣質素會得到改善。當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。由於空氣污染物對健康的影響因人而異，任何人士如有疑問或感到不適，應盡快諮詢醫護人員的意見。

市民可參閱衞生防護中心網頁，以取得更多有關空氣污染對健康影響的資料及相關健康忠告。教育局促請各學校參考教育局網頁，採取適當措施，保障學生健康，並繼續留意指數的變化。

當空氣質素健康指數處於甚高水平時，從事體力勞動戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康，例如減少戶外體力消耗和在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。當處於嚴重水平時，所有戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康。
　　
市民要取得最新空氣質素健康指數資料，可瀏覽環保署網頁或致電熱線2827 8541。

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責任編輯：陳麗娜

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