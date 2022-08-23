【青蔥校園】走進《阿媽》阿Jer課室拍攝地 校友特意捧場大讚勾起校園回憶

由MIRROR成員姜濤及柳應廷主演的電影《阿媽有咗第二個》，成為今年以來最短時間超越2,000萬票房的港產片。片中除了姜濤工作的茶餐廳成為打卡景點之外，柳應廷上學的校園原來取景於香港華仁書院，更有華仁舊生為緬懷中學的快樂時光而特意捧場。

《阿媽有咗第二個》電影內，有不少柳應廷上課的場景，那個仿如大學Lecture Room的課室，有華仁舊生觀看電影後接受TOPick訪問時表示一眼就認出，並指勾起了自己讀書時代的回憶。

那是中六及中七理科生的課室，華仁有兩個這樣的非一般課室。

他解釋，劇中的課室並非傳統中小學般一人一枱的設計，而是為了方便理科學生上實驗課，因此設計得好像Lecture Room般，每排座位會比前一排升高，好讓後排的學生也能夠清楚看見老師在前面的實驗示範。不過，現時已不再屬於任何班級專用的課室。

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該名舊生續稱，不只是課室，還有那道紅色磚牆的樓梯，以及綠油油的操場座位和校園大門都是華仁仔的回憶。尤其是那道紅色磚牆上的彩色玻璃窗，曾被風吹雨打破壞後改為普通玻璃，但華仁百周年校慶，由多位舊生合力策劃、設計和安排之下，還原了彩色玻璃窗的原貌。

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香港華仁書院創立於1919年，2020年有學生取得4科(中、英、數和通識)、化學、生物，以及企業、會計與財務概論共7科奪5**，並在數學延伸部分M2奪第4級成績，成為該校的首位文憑試狀元。

根據中學概覽，學校除了中文、中國歷史、普通話之外，各科均以英語為授課語言。另有由普通話老師進行普通話的小班教學。學校課程重點除了提供較歡迎的理、商科外，在資源許可下仍堅持開設人文學科，讓學生有機會接受多元教育發展。

學校致力培育閱讀文化，中一至中三推行自主閱讀獎勵計劃，並設有漂書活動，及電子閱讀學習活動，鼓勵學生從閱讀，以擴闊知識。學校獲選參加由哈佛大學教育研究院領導的Project Zero Study，計劃至2023年為止，期間哈佛大學的專業團隊會與學校教師團隊進行不同形式的會議或工作坊，探討及設計各類創新教學模式可以如何在本校實踐。

為照顧學生的升學和就業的需求，學校分別設有升學及就業輔導服務;協助學生報讀海外頂尖大學、工作影子及工作體驗計劃，以及生涯規劃。

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記者：鄺嫻