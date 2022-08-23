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【陳南昌校政風波】署任校長資歷被質疑　蔡若蓮：已派員監督校董會嚴肅處理事件　

社會 17:08 2022/08/23

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蔡若蓮。（曾耀輝攝）

南區香港青少年培育會陳南昌紀念學校校政風波持續發酵，上周四有教職員公開控訴辦學團體及法團校董，該校校長黃麗婷上周六突被解僱。該校法團校董會昨指已委任一名資深教師為署理校長，惟教工會指，該名資深教師仍是文憑教師。被問到當局會否否決該任命，及會否有其他跟進行動，教育局局長蔡若蓮今（23日）指，當局已派員深入了解及嚴肅跟進該校情況，亦有派員到校監督校董會嚴肅處理事件

該校法團校董會昨召開全體教職員會議，並委任一名資深老師為署任校長。教工會主席黃建豪其後表示，該老師料今年9月才會轉為學位教師，關注他是否有取得校長資格認證，質疑其資歷及行政經驗不足，未能帶領學校走出危機，亦未能穩定教學團隊。

蔡若蓮說，辦學團體有責任確保學校人事、行政、財務等運作管理，而所有教職員，包括校長，均有專業責任履行職責，要配合辦學團體和校董會的要求，做好教育質素及落實課程。

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記者：黃悅晴

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