【超市大搜查】《LDK》16款熱門除臭噴霧大比拼　實測無香+有香型最強之選

▲ 《LDK》16款熱門除臭噴霧大比拼，實測無香+有香型最強之選。

除臭噴霧種類繁多，僅憑口碑很難選擇。日本《LDK》雜誌與氣味專家一同將16款熱門除臭噴霧產品進行了比較，並推薦最強名單。

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除臭噴霧可消除沙發、窗簾、床上用品和衣服等織物產品的難聞氣味，在市面上區分為兩大類：強調香味的有香噴霧，及不留下香味的無香味類型。產品最重要的是可以與異味抗衡的除臭力，在測試中，除臭能力評分是關鍵；另外還包括易用性、噴灑精準度。從綜合評分中，挑選出最強的除臭噴霧。

綜合評分A+至B級無香型款式

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1. 花王 Lisesh 消毒劑 EX Protect Guard 無香型

除臭能力最高的一款，沒有令人不快的氣味、徹底去除頑固異味，推薦給想要在不添加香味的情況下除臭的人。使用方便，可以用兩根手指輕輕噴灑，不費吹灰之力就可以平穩地噴灑。

2. 寶潔日本 Fabreze W 殺菌 + 除臭劑高級無味

對烤肉味道有很強的消除力。噴灑液體量及其擴散方式完美，可以準確地覆蓋大織物至小織物。

3. 花王 Lisesh Sanitization EX Deodorant Power Fragrance-free type

對汗水和皮脂氣味具有極強的效果。噴灑精準度也好，力道強。

4. 頂級 NANOX衣物面料消毒除臭噴霧

噴灑力雖顯不足，但除臭力和易用性非常好。

5. 白原地球 無味清水香無味型

除臭能力令人失望，噴灑後香煙的味道依然存在。但是，噴灑程度很好，一次噴霧可噴出很多液體。

綜合評分A+至B級有香型款式

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1. 寶潔日本 “Fabreze Naturis Lemongrass & Ginger”

在所有測試中都得了最高分。具有很強的除臭能力，以清新的香氣去除持久異味，且用途廣泛，對任何氣味都有很好的效果。使用感受上，扳手是易於抓握的形狀，只需輕輕握住即可。使用時也很容易按下，霧氣以均勻圓圈散開。噴灑後，噴嘴處無液體殘留，不滴水，無需擦拭噴嘴處。其香味也位居氣味偏好中的第二名，味道適合夏天。

2. Nature Lab “Landlin Fabric Mist Classic Floral”

除臭能力和易用性獲高評價。噴灑均勻，霧滴較大。氣味上屬於不過甜、優雅的香味，廣受好評。

3. Cainz “CAINZ 布除臭噴霧薄荷綠香味”

除臭力合理，使用後異味感明顯降低。容器合身性雖不太好，但握把平滑，輕便易拿取，使用方便。噴灑的霧氣呈放射狀飛舞，霧滴較大。整體也獲得了很高的評價。

4. 無印良品 “Lime & Eucalyptus Blend 香體噴霧”

除臭力和易用性為A級，尤其在香味方面，產品有桉樹的香味，不過於濃烈，治愈且舒適，男女皆宜，令它在香味種類中排名第一。甚至可以用作房間香水使用。但該產品噴灑不均勻，評分較低。噴灑時射程距離略短，只有一部分到達了目標位置，液體量少。

5. TOKYO COMPOSITE “Replica Notes Fabric Mist Fresh Oriental Fragrance”

噴灑精準度為A級，設計出色，每次噴灑量大。但除臭力僅獲評C級。

共同第5位：菲茨公司 “Rail Dusavon Fabric Spray Feeling Breeze”

除了噴灑精準度獲評D級外，其他都為優秀的A級。產品噴射力弱，噴灑範圍狹窄、液體量非常少，且不均勻。

必買推薦：

不留氣味最佳類型：Kao Resesh“Sterilization EX Protect Guard”

有香型推薦：寶潔日本“Fabreze Naturis Lemongrass & Ginger”

香味偏好最高分：無印良品“Deodorant Mist Lime & Eucalyptus Blend”

其他評分較低C級款式（無香+有香型）：

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責任編輯：羅嘉欣