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【人口販賣】涉串謀誘港男赴泰後禁錮　再多兩名男女提堂還押10月中再訊

社會 17:16 2022/08/23

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涉人口販賣事件，兩多兩名男女今被解東區裁判法院提堂。資料圖片

警方早前拘捕4男2女，指他們涉及誘騙港人至東南亞國家禁錮事件。繼早前1名男子被落案起訴及提堂後，再多兩名男女各被控1項串謀欺詐罪，其中包括疑為骨幹成員的23歲男生。兩人今（23日）被解往東區裁判法院提堂，兩人暫毋須答辯，裁判官應控方申請將兩案押後至10月17日再訊，以待警方進一步調查，兩人保釋申請被拒，需還押候訊。

涉案兩人為男被告張敏懷（23歲，學生）及女被告岑夢詩（27歲，財務秘書），各被控1項串謀欺詐罪。控罪指，兩人各於2022年7月在香港某地方與男子馬智豪及其他不知名人士，一同串謀欺詐男子吳錫明及女子吳沛琳，即不誠實及虛假地表示如吳錫明前往泰國便可獲泰銖100萬（折約21.8萬港元）的獎金，繼而禁錮他於緬甸，以騙取吳沛琳逾3.5萬港元。

兩名被告暫毋需答辯，控方反對兩人保釋申請，以及申請將案件押後，以待警方進一步調查。裁判官將兩案押後至10月17日再訊，兩名被告還押候訊。張敏懷保留8天保釋覆核權利，押後於8月30日再作處理。

涉案男子馬智豪（30歲）日前被控1項串謀欺詐罪，並已於東區裁判法院提堂，同樣押後至10月17日再訊。

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記者：梁錦麟

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