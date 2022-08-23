【星二代】邱淑貞長女沈月代言OMEGA 　與日本潮流女王水原希子看齊

日前OMEGA宣布新世代年輕模特兒沈月（Ayla）加盟香港旗下品牌代言人大家庭（如Cindy Crawford、Nicole Kidman、韓韶禧和最新「貓女」素兒卡維斯Zoe Kravitz等），這位後起之秀展現個人天賦和獨特的年輕風格，親身演繹品牌的另一番魅力。

甜美動人的樣子配合自身的獨有魅力，沈月於時尚界亦嶄露頭角。

在2019年，沈月更獲邀出席國際年度慈善活動—巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes），為該年全球二十位優秀年輕女性之一。

探索世界充滿熱情及好奇，20歲出頭的沈月不但於大學修讀心理學及日文，更精通五國語言，不斷擴展個人能力，與不斷追求進步、優雅時尚的瑞士製表品牌OMEGA的理念不謀而合。

▲ 品牌表示期待與這位新世代女性即將展開的新合作，藉此宣揚女性獨有的自信和力量，以另一面貌傳承品牌女裝腕表的獨有風格，展示OMEGA既精緻又巧花心思的女裝腕錶。（圖片品牌提供）

談及今次合作，沈月難掩興奮：「我一直都很欣賞OMEGA的領創精神和匠心工藝，十分榮幸能代表OMEGA演繹不同腕錶與品牌理念。相信我們會為大家帶來更多創意非凡的故事和讓人驚喜的火花。」

查實OMEGA的Tresor系列早於1949年已登場，名字靈感取其腕錶內置的30毫米機芯，是精確、簡約和富邏輯設計的代名詞。正因為機芯體積小巧，金質錶殼也能因此要製作得更纖薄。來到2022年，品牌錶匠再將錶徑收窄至26毫米，繼而衍生全新的Mini Tresor系列，並在錶帶上綴上傳統法式布藝的別致圖案，隨即成為OMEGA的年度主打作。

布滿朱伊印花圖案

Mini Tresor的誕生，大可視為OMEGA將瑞士腕錶的精確性能和法國傳統畫作工藝融為一體。此系列共有兩款，一款主打清雅脫俗，由錶殼、鏈帶、指針、小時刻度和絲面圖案錶面都以這種OMEGA專有的合金作材質；另一款則用上米白色大明火琺瑯工藝錶面，配合經「拉長」處理的羅馬數字刻度，形成鮮明對比的高雅設計。

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品牌更為Mini Tresor系列設計了多款Toile de Jouy（朱伊印花）錶帶，圖案靈感取材自18世紀凡爾賽宮東南方地區的印花布藝。

此外，並以現代手法重新演繹構思3款原創錶帶，包括向航海和潛水腕錶致敬的碧海藍、象徵其航天和太空探索歷史的黑蝴蝶，以及代表品牌對地球真誠熱愛的紅色花卉，各款設計都華麗度滿分。

難怪在日本邀請當地潮流女王水原希子拍宣傳照，概念也令人聯想潮女最愛的日常活動——到咖啡店打卡，將傳統工藝以型格和可愛風格來包裝，值得欣賞！

記者：黃鑑江

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