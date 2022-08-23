【12港人案】女被告刑滿反港涉藏毒妨礙司法公正提堂須隔離檢疫押後8月底再訊

▲ 12港人案中女被告日前於內地刑滿返港，涉藏毒等案今於粉嶺裁判法院提堂。資料圖片

12名港人於2020年8月企圖偷渡到台灣，途中於內地水域被捕，10人已先後由内地移交香港。另1名女被告喬映瑜於昨天（22日）刑滿被送返港後，即被警方拘捕及起訴藏毒及妨礙司法公正罪，案件今（23日）在粉嶺裁判法院提堂。惟被告因須接受隔離檢疫，故未有出庭應訊。裁判官將案件押後至8月31日再訊，若屆時被告仍未能完成隔離檢疫，則延至9月6日或更早日子應訊，被告期間還押懲教看管。

女被告喬映瑜（35歲），報稱無業，被控作出具有妨礙司法公正傾向及意圖的作為或一連串作為罪，控罪指，被告於2020年1月至8月23日期間，在香港連同1個稱作 「廢中」的人、1個稱作「恩典」的人及其他人，意圖妨礙司法公正而作出具妨礙司法公正傾向及意圖的作為或一連串作為，即協助自己與廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙、黃臨福、黃偉然、李子賢、郭子麟、鄧棨然及李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查及或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。

另案則涉管有危險藥物罪，控罪指被告於2020年1月14日，在旺角通菜街104號至116號利民大廈某單位管有危險藥物，即2.98克草藥形態的大麻。

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記者：林育慧