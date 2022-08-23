【防疫措施】8月25日起「黃碼」人士可參與「企業對企業」會議及展覽　其餘社交距離措施延續14天

▲ 8月25日起「黃碼」人士可參與「企業對企業」會議及展覽，其餘社交距離措施延續14天。（資料圖片）

政府今日（23日）公布，大致延續現行社交距離措施，並調整有關進入場地的限制，讓「疫苗通行證」被區分為「黃碼」的人士可在符合特定要求下參與「企業對企業」會議及展覽。新一輪社交距離措施會於8月25日至9月7日期間生效。

政府指，香港每日新增個案升至超越6,000宗，主要原因是社會經濟活動復常但Omicron變異病毒株BA.4和BA.5亞系佔比例上升。政府會於下一個14天周期大致延續現行社交距離措施，以持續應對病毒傳播風險。

就會議及展覽而言，考慮到業內人士參與「企業對企業」專題貿易展覽及有關活動的性質與上班類同，並有別於其他大規模羣組聚集，政府在平衡了社會及經濟活動的需要後，會由8月25日起調整有關進入場地的限制，在符合特定要求下，讓從海外地區或台灣抵港人士在被區分為「黃碼」期間可參與「企業對企業」會議及展覽。

至於其他涉及較多本地公眾人士參與的大型會議及展覽，相關舉辦機構亦可向政府提出申請。政府在審視相關情況後，如認為情況合適並對香港經濟發展有裨益，可考慮提供便利安排。

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責任編輯：李榮忠