想送子女海外留學？ 需考慮4大保障要點

新學年又到了，子女要遠赴海外升學，父母當然希望為其打點好一切，但意外發生時總是令人措手不及，人在他鄉加上疫情肆虐，一旦遇上意外，父母難以即時飛往當地處理。因此在出發前，更應為子女準備好升學保障。本文歸納出4個安排海外升學保障的要點，可供家長或即將到海外升學的你作考慮。



要點1：醫療及意外保障要夠全面



身在海外，醫療費用難以估計，故海外升學首要考慮醫療及意外保障。一般升學保險醫療保障包括專科治療、入院保證金、緊急醫療服務，甚至緊急家庭團聚費用，方便家長能迅速應對危機。以滙豐「海外升學萬全保」為例，若受保學生意外身體受傷或患病，每個受保期可獲高達250萬港元的醫療費用保障，包括海外住院及門診治療、緊急家庭團聚、醫療監視、入院保證金，以及海外返港後90日內的覆診費用等。若受保學生連續在海外住院5日以上，父母或合法監護人探訪的費用亦可索償。



意外保障額亦是愈高愈好，滙豐「海外升學萬全保」於每個受保期提供最高120萬港元的個人意外保障，及額外賠償因乘搭公共交通工具或自然災害引致的意外；而因意外引致的骨折賠償高達3萬港元。

▲ 身處海外，醫療費用難以估計，故選擇升學保險首要考慮醫療及意外保障。

要點2：有否提供針對疫情而設的額外保障



海外留學每年的費用高昂，但疫情席捲全球，不少留學生不幸在海外升學旅程期間感染了2019冠狀病毒病，不但有機會令升學大計有所延誤，亦損失了已支付的學費。未來疫情走向難以預測，升學保險可提供相應的額外保障，家長便可更放心。以滙豐「海外升學萬全保」為例，如受保學生因不幸意外而無法繼續學業，更提供高達30萬港元不能取回的學費或按金賠償。另外，因自然災害或地方機構強制規定令學校連續停課3日以上，受保學生亦可按保單條款獲得現金津貼。

▲ 部分升學保險涵蓋受保學生因指定事件而無法繼續學業，可提供不能取回的學費或按金賠償。

要點3：保障是否涵蓋升學以外的事件



部分升學保險除了保障受保學生在升學時遇到的疾病或意外，若其在港家人遇上意料之外的情況，例如受保學生父母不幸身故，可提供教育基金，為受保人支付學費。以滙豐「海外升學萬全保」為例，若受保學生的父母/合法監護人意外身故或永久傷殘，可提供最高30萬港元的教育基金，讓受保學生能繼續在海外升學。另外，受保學生即使升學期間出外旅遊都受到保障，同時涵蓋實習及從事非體力勞動的兼職工作，而旅程期間面對旅程延誤、取消及行程縮短亦有保障。

▲ 滙豐「海外升學萬全保」保障不限於受保學生身處的升學城市，亦包括升學期間在海外的消閒旅遊、實習及兼職（非體力勞動工作+）。

要點4：不宜以多程旅遊保取代升學保險



有些家長會投保全年/多程旅遊保來取代升學保險，雖然這兩種保險產品均在一個受保期內不限旅程次數，但前者保障期一般較短（一般不超過100日），但留學按年計算，長期居留需要更長期的保障。升學保險專門為留學而設，保障期較長，以滙豐「海外升學萬全保」為例，每次旅程保障期可超過100日，可免除多次續保的煩惱外，當中的保障範圍亦更多元化，並提供一些專為升學而設的保障，包括賠償不能取回的學費、教育基金、學生升學期間實習及兼職保障等，保障範圍更加全面。

▲ 升學保險每次旅程保障期可超過100日，保障範圍專門為升學度身訂造，保障較一般旅遊保更到位。

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(特約)