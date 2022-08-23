【白色強人II】羅孝勇重返校園前與黎澤恩夾band　自資拍MV營造男人的浪漫

最近重返校園的藝人羅孝勇及樂隊Mr.成員黎澤恩（Ronny）最近在TVB劇集《白色強人II》中合作，二人分別扮演劇集中的當紅樂隊Ultra Band的主音及結他手，受醫發局邀請到醫院為病人表演。

怎料途中樂隊主音羅孝勇胸口突然感覺不適，立即被送往急症室搶救，表演因而被迫取消，令各人都非常失望。最後樂隊選擇了在病房裏即席表演《Can You See》一曲，來答謝醫護人員及為病人們打氣。

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《Can You See》本來是歌手譚嘉儀的名作，不過今次為配合劇情，劇組特地邀請了羅孝勇及Ronny錄製新的版本，由羅孝勇以男聲重新演繹，而Ronny則負責重新編曲，並以一支木結他來伴奏。二人均十分喜歡這個新版本，早前更自資為歌曲拍攝音樂影片留念，並形容拍攝該影片是一種「男人的浪漫」。

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現身處澳洲修讀脊醫課程的羅孝勇表示: 「多謝劇組今次給我機會又演又唱， 一次過滿足了兩個願望！今次我是演回自己，因為在現實中我也是樂隊Harbor Homme的主音。由於劇情需要我赤膊上身，躺在床上給醫生們進行急救，會有我上半身的特寫鏡頭。幸好當時我同期在拍攝另一部劇集《拳王》，已經頻頻操練胸肌，所以不用擔心在鏡頭前『無睇頭』。」

在出發往澳洲進修的前一天，羅孝勇和他的樂隊Harbor Homme還特地抽空出席電影《緣路山旮旯》的音樂會，即場表演了三首自創歌曲：「我一直很嚮往和自己的樂隊在台上夾band，可惜在疫情下我們已很久沒有作公開表演，再加上自己又要到澳洲讀書，真的不知道何時才有機會一起上台玩音樂。因此當黃浩然導演一開口邀請，我們二話不說便答允了，即使演出是在我離港前的一天。在音樂會上大家都玩得情緒高漲，真的很懷念那種興奮的感覺。完成了這個小心願，我便可以專心到澳洲讀書了。」

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至於Ronny則表示：「《白色強人II》是我拍攝的第一部TVB劇集，而《Can You See》亦是我自Mr.樂隊之後第一次錄製的歌曲。像羅孝勇一樣，在劇中我都是演回自己，扮樂隊結他手，而且也同樣可在鏡頭前玩音樂，真的可遇不可求！今次我們為配合劇情而炮製的新版本《Can You See》，雖然只用一支木結他伴奏，但自己覺得同樣浪漫悅耳，由男聲來演繹也聽得舒服，當然希望譚嘉儀對我們兩個男人的『浪漫心血結晶 』都滿意啦！那天我和羅孝勇拍攝完音樂影片後突然『技癢』，捨不得離開現場，便拿著結他繼續jam歌，很爽！第一次和他合作拍劇及夾歌的感覺良好，希望他快些畢業回來再玩過！」

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