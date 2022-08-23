【自強不息】環島泳籌千萬自言人生最成功　方力申：凡事要多走一步

▲ 小方分享對游泳訓練的堅持，如何讓他從內向少年蛻變成今天自信的他。

藝人的方力申接受最新一期馬會刊物《駿步人生》訪問，分享對游泳訓練的堅持，如何讓他從內向少年蛻變成今天自信的他。他也分享了覺得人生最成功的事，不是參加奧運或拿到傑青，而是藉著環島遊籌到1,050萬元善款：「我曾經以為，人生最成功的事是參加奧運或者2014年當選傑青，但原來，我在39歲才做了人生最成功的事。」成功之道在於，

不是因為我完成環島泳全程，是我藉着這件事籌到1,050萬元，這筆善款足以幫助許多人。

▲ 方力申表示曾經練水練到喊。

自言職業是「娛樂家」（Entertainer）的方力申，從小是一個內向的小朋友，去快餐店排隊買漢堡包，家人等了15分鐘仍未見返；查看發現原來他一見有人加入隊伍，便讓人上前，於是自己一直排在隊尾。

一有人迫上來，我就讓人。從來不喜歡跟人競爭，非常內向。

即使後來繼承爺爺和爸爸的愛好、9歲起加入泳會訓練，他最初比賽時，依然害羞又懵懂。「有外籍少年泳手走過來，用英語對我說『我一定贏你』！我當下卻只懂說『OK、OK』」。這個內向男孩，後來成為頒獎台上的「飛魚」。小方形容，游泳令他學會堅持，培養出自信。



馬會支持不少運動項目，一直強調運動不僅有助提升體能，也有利個人心智及社交發展。曾經是優秀學生運動員，他深明運動的好處，即使退役多年，依然鼓勵別人多做運動。

通過運動訓練，讓小孩知道世上沒有不勞而獲，練習了不一定有成果，但不練習一定沒有成果。比賽主要跟自己鬥，尤其游水，如果你游了『PB』（Personal Best個人最佳）仍然輸，即使證明你技不如人，但你已發揮了自己的最高水平，依然值得高興。

方力申當年挾游泳世家之名進入泳壇，難免承受外界更大的期望；1999年負笈美國進修及訓練，更感受到天外有天的壓力。他稱，那時從日游7公里，變成日游15公里，每日上下午各練兩小時再加體能訓練，還要應付學業，一星期六天都過着日睡5小時的生活，坦言：

一開始練到哭，水浸滿泳鏡，看不到前路。

抹乾淚水繼續前行，小方終於得到2000年悉尼奧運三個項目的「入場券」，是當屆參賽項目最多的香港泳手。回想唯一一次以運動員身分參加奧運，當時20歲的他眼界大開。「見到很多不同類型的運動員，體操、跳水的較為瘦小；排球員則非常高大。單是『睇人』，已增廣見聞。」



目前是唱歌、演戲、主持三棲藝人的方力申說，如果填寫職業，會寫「Entertainer」（娛樂家），因為「我用娛樂大家的態度去面對觀眾」。入行不經不覺21年。邊做邊學，他開始享受藝人工作的滿足感，形容「工作已融入生活」― 到訪過的地方、接觸過的人、飾演過的角色，都是回憶的一部份。

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方力申直言從運動員轉型，投身社會不容易。入行之初，他又變回小時候那個害羞內向的方力申，出席公開活動，只跟工作人員躲在一角；大合照環節，必定靠邊站；做訪問，答案還簡短過記者的問題。他自言天份不足，唯有用態度補救：

天份分高低，但態度有標準。凡事多走一步、專業一點、拚命一點，盡快令自己在這個圈子生存下去。



從2001年擁有第一首個人單曲，方力申在娛樂圈已走過21個寒暑。問到未來計劃，他還有個心願：「我之前的音樂會，都是跟贊助商或媒體合作，如果要說想做的事情，就是一個要賣門票的音樂會吧。」

▲ 方力申自言職業是「娛樂家」。



社會大使做慈善

2004年退役後，方力申的運動基因不曾改變。2019年他參與環島泳，為合作十年的慈善機構籌款；凌晨開始圍繞香港島游足45公里，比起跑馬拉松的42.195公里還要長，結果以破大會紀錄的10小時43分06秒完成全程，成為首位游畢全程的土生土長香港人。



為了這次泳賽，方力申原本預算用半年備戰，後來自覺狀態不足，決定押後一年進行。那一年半以來，即使北上內地拍戲，仍堅持每日練習4公里，要不早一小時起床訓練，要不下班後練水，終於完成人生中最自豪的一件事。



運動員的健康形象，令方力申歷年來得到不少慈善機構邀請擔任大使，他亦善用藝人的影響力與號召力，身體力行回饋社會。他稱，做善事反而是為自己「叉電」：「每個人都要有理想、有目標，這樣才能『撻着』心中團火，鞭策自己做得更多。」對比他以藝人身份做善事，他更欣賞低調行善的義工，他們並非知名人士，只是單純地想幫助有需要的人。

▲ 方力申表示曾經練水練到喊。

一代飛魚王子亦回饋香港泳壇，與友人合辦游泳學校，為香港泳壇培育明日之星，也希望幫助小孩克服畏水的心態。他自言要通過學校以外的環境改善下一代，運動和慈善是最好的方法。



馬會曾推出「賽馬會小學生習泳計劃」，透過泳會，為逾萬名不懂泳術的小一學生提供免費學習課程。除了游泳，方力申也投入另一項運動 ― 賽馬。他成為馬主，源於好朋友Mike Cheung擁有多隻「將」字系的愛駒；他跟小方說香港人很喜歡賽馬，小方是藝人，做了馬主會增加話題，人緣可能會更好，於是邀請了小方和其胞弟，及另外四名朋友，七個人組成「七俠五義」團體，購入團體馬，命名為「將俠」。翻查紀錄，「將俠」2020年11月出賽至今，贏過三場頭馬，成績不賴。



成為馬主，令方力申增添了不少話題，認識更多人和事，自言有聯誼功能；貨車司機、茶餐廳食客、馬評人，也和他講馬。不過，他認為馬主養馬，多數是興趣先行，作為投資還是次要。



他十多年前曾於馬會上水雙魚河騎術中心學習騎馬，以應付拍攝古裝片的需要，但發現一點也不易，笑言：

馬匹還是欣賞好了，學騎馬太難，我這年紀，一跌還得了？



除了養馬，方力申最近鍾情大熱的「非同質化代幣」（NFT），每天都看看NFT的新作品，也構思為游泳團體出產泳帽、泳鏡和浮板的NFT。他說從來不把NFT視作投資，鍾情的是每件作品的獨一無二，就如他熱愛收藏畫作和名人簽名紀念品一樣。他笑說：

我很喜歡這類收藏，一見到就想據為己有。男人大都喜歡買嘢儲嘢，卻不擅長儲錢。

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