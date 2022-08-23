【Summer Girls】水著索女內外兼備　高學歷才女+寒流女+造美拳手一較高下

▲ 樂翊榆（Annalise）、譚泳銚（Annabelle）和張育玲（Kathy）先後受訪。

香港開電視製作以水著為主題選美節目《Summer Girls》撼TVB《2022香港小姐競選》，更擺正於港姐舉行決賽的9月25日播出搶收視。《Summer Girls》主持「細龍太」陳思圻（原名陳偉琪）及「佐治」張明偉昨天（8月22日）率領14位參賽者，齊集會見傳媒。

樂翊榆（Annalise）、譚泳銚（Annabelle）和張育玲（Kathy）先後接受TOPick訪問，分享參賽感受。

【Summer Girls】一文盡睇開電視水著佳麗資料 索媽+網紅+高學歷參加者大對決【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

樂翊榆（Annalise）

畢業於英國大學法律系的「樂小姐」樂翊榆（Annalise）擁有高學歷，現年28歲的她稱：「現在流行Slasher，有一定的知名度能有助拓展更多門路。我有自己的公司，如果沒人認識我的時候就需要不停地賣廣告去找客戶，即使別人不一定會找我，但也會知道我有提供這項服務。」

同時，她覺得：「讀法律是一個很好的思考訓練，不止是參加Game Show，林作、麥明詩現時也不是做律師，林作從事過補習、保險業，麥明詩即使做回OL也有接娛樂圈的工作，他們都是我的Role Model。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

談到是K Kwong契女，Annalise指：「他是一個在香港土生土長，亦是數代人的代表人物，他現時已退休。他在不同的社會事件上，如不夠口罩之時會不問報酬地幫助不同的人，做好香港品牌的口罩。」

「K Kwong契女」之名亦令Annalise成為焦點之一。

Annalise創立投資移民公司，並幫助一些初創公司，她說：「我從小到大都喜歡算命，我為自己算過很適合做生意。」此外，她亦是位催眠治療師。

【Summer Girls】索媽Michelle身材Fit爆 跳舞老師Milky渴望演戲

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

譚泳銚（Annabelle）

「寒流女」Annabelle於自我介紹時提及過自己很愛玩飛鏢：「這項運動很講求注意力和集中力，雖然它是一種很靜態的運動，但其實它需要的心理因素很多，覺得對我未來玩水上活動很有幫助。」

此外，原來Annabelle於小學時期已是田徑隊成員：「我相信自己跑步是快的，希望能Keep到，覺得運動能勝出。」

談到從KOL轉行當藝人，現年24歲的她稱：「如能順利加入娛樂圈的話會很開心，我不太懂得演戲，會想嘗試修讀演藝班，增進自己，有助未來成為演員。」

問到對對手的評價，她謙稱：「覺得每位也很好，身材好之餘口才也好，都很想學習到她們的口才。我有點怕醜，比較慢熱，希望從她們身上學習更多。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

張育玲（Kathy）

曾參加ViuTV選美真人騷《造美人》的Kathy現年32歲，為年紀最大的參賽者。她認為：「（年紀）不會對參選有影響，有那份自信便足夠。」

Kathy於去年參加《造美人》奪得第六名，同年她亦成為「培生擂台：無敵盃」女子拳擊表演賽兩位參賽者之一。

之前的選美經驗對Kathy很有幫助，「不論是對鏡頭或其他事也有幫助，我覺得自己跟上次差別很大。上次是完全不做運動，經歷了上次的比賽後愛上了做運動，有Keep住個體態。」

最新影片推介：洪嘉豪+MC張天賦專訪

她透露：「現時每晚也會做20至30分鐘運動，如果沒有外出做Gym，便自行在家中做運動，可能做一些練習。恰巧這段時間是選美，平時也有Keep，始終年紀大，吸收會好點，新陳代謝會慢點。」

她坦言喜歡幕前工作，「想成為主持，關於口才方面。甚麼節目也想嘗試，暫時未有機會接觸主持工作，希望透過這個比賽可令更多人認識我，找我工作。」

記者：梁樂欣