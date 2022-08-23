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【二十四節氣】處暑冷熱交接易疲乏　中醫教煮無花果雪梨水清熱潤燥

保健美顏 18:23 2022/08/23

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中醫教煮無花果雪梨水清熱潤燥。

今天是二十四節氣中的處暑，註冊中醫師何肇婷在Facebook分享了一款無花果雪梨水的簡易製法，可收清熱生津、滋潤咽喉功效，不妨參考製作。

最新影片：

何醫師表示，「處」有躲藏、終止的意思，處暑表示暑氣將退，氣溫將慢慢下降，雨量減少，中午氣溫仍然很高，早晚較涼。季節交替，陽氣逐漸減少，為彌補盛夏帶來的損耗，身體會有懶洋洋的疲乏感，俗稱「秋乏」。

何醫師分享了一款無花果雪梨水，其中雪梨有生津潤燥、化痰止咳、清心潤肺、清熱功效；無花果則有清熱生津潤燥、健脾開胃之效。無花果和雪梨是非常適合秋天的食材，除了用來簡單煲水，亦可用來煲湯，或直接當水果食用。以下是製作過程及材料：

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另外，何醫師亦分享了處暑養生5大要點：

  • 1. 根據天氣變化增添衣物，避免感冒受涼，睡覺應覆蓋腹部，避免陽氣受損
  • 2. 注意精神調養，切忌悲憂傷感，保持心情舒暢
  • 3. 順應四時，秋天應早睡早起
  • 4. 減少進食生冷、煎炸及辛味(如蔥、蒜、韭菜等)食物
  • 5. 暑熱未清，飲食以健脾袪濕、益氣養陰為主，多食山藥、無花果、梨子、芝麻、百合等食材

文章內容獲何肇婷中醫師授權轉載

責任編輯：陳昊淋

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