【敦煌文物】香港文化博物館明起舉辦敦煌主題展覽　展期3個月

▲ 香港文化博物館與敦煌研究院第三度合作，舉辦「香港賽馬會呈獻系列：敦煌 — 千載情緣的故事」展覽。（陳靜儀攝）

香港文化博物館與敦煌研究院第三度合作，舉辦「香港賽馬會呈獻系列：敦煌 — 千載情緣的故事」展覽，展出敦煌出土文物、石窟壁畫、臨摹絹畫及複製榆林窟第25窟，配合藝術科技及多媒體展示，呈現敦煌佛國世界中尊天、敬地、愛人的豐富情感。是項項目為香港特別行政區成立25周年的慶祝活動之一。

展覽於香港文化博物館一樓專題展覽館三、四及五舉行，展期為8月24日至11月21日。焦點展品包括由敦煌研究院提供的「觀無量壽經變」、「普賢變」、以及「彩繪大日如來佛鎏金銅頭像」。

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是次展覽設有三大主題— 「追求極樂淨土的靈性美」、「表達人與自然共存的和諧美」， 及「呈現俗世人倫的真善美」；展出珍品包括精選的敦煌出土文物、石窟壁畫、臨摹絹畫及複製洞窟等。為豐富參觀者的體驗，展覽加入科技和多媒體元素。展覽亦同時舉辦多元化的教育活動，包括講座、導賞團、音樂節目及揉合話劇元素的導覽等，加深大眾對敦煌藝術的了解。

馬會主席陳南祿表示，敦煌石窟無庸置疑是世上其中一個最壯觀的佛教藝術畫廊。他認為，除了親身前往敦煌以外，這個展覽是目前大家欣賞這個神奇國度的非凡藝術、共沾祥和睿智的最好時機。

入場費：

標準票（成人）：10元

團體票（20人或以上）：每人7元

優惠票（全日制學生、殘疾人士及一名同行照料者、60歲或以上高齡人士）：5元

博物館通行證持有人在有效期內可無限次免費入場參觀專題展覽。

博物館通行證的費用為家庭證100元、個人證50元及優惠證25元。

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記者：黃穎津