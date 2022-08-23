【升小準備】初小學生化身時間管理小達人　專家教3大策略助孩子自行安排活動

▲ 專家教3大策略助初小小孩做時間管理達人。

「時間管理」這個課題，相信不同年齡階層的人都會提出相同的問題，就是「如何持續地執行有效的時間管理策略？」家長過去可能閱讀過一些有關協助孩子好好管理時間的文章或網頁資料，建議家長協助子女運用時間表，建立有規律的生活流程，能夠有效完成目標。但亦有機會過一陣子便打回原形，未能持之以恆從個人工作經驗所得，能否一開始獲得成功經驗，培養自我管理的信心與能力感，或許是孩子能否持之以恆運用時間管理策略之關鍵所在。

以下嘗試探討家長如何協助就讀初小，特別是就讀小一的子女，在初學階段，做個時間管理小達人，善用自己的時間進行有意義的活動。對家長而言，我們的首要目標是與孩子嚐到妥善管理時間所帶來的「甜頭」。家長可嘗試從以下三個策略，了解應該如何協助孩子更有效去安排自己的活動，做好時間管理的第一步：

策略１：從「少」開始、成功將至

就讀初小的孩子，每天生活入面，絕大部分的生活流程已經由學校或父母安排妥當。孩子要著手管理或安排自己的活動，宜選擇在家庭環境進行的「小型活動」作為開始，例如家長可與剛升讀小一的孩子一起，每天排列當天所需要完成功課的次序。開始時，哪怕衹是少量功課，父母也可以與孩子商討完成功課的次序，逐步建立經歷思考、計劃工作次序、流程的習慣。

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策略２：目標清晰、一目了然

當父母與子女訂立完成功課次序之後，就需要將目標清晰地呈現給孩子。其中一個方法就是請孩子將已經完成及有待完成的功課分開放置，放到不同顏色的文件架或文件袋家長亦可以建議孩子於家課冊上，在已經完成的功課項目旁邊加上“P”，以示完成。對初小學生而言，這些明確的視覺提示有著重要的提示作用。當然，家長需要提醒子女於完成功課的過程中，打開家課冊顯示當天功課的頁數，作自我提醒。

策略３：由外到內、結伴同行

當孩子能夠按照既定的次序完成功課，家長當然不忘讚賞與鼓勵。給予讚賞的時候，不單是口頭稱讚，更可以將讚賞的焦點放到孩子的內在特質，例如讚賞孩子有耐性、願意合作或表現積極，讓孩子感到因為按照計劃完成工作，被父母欣賞，是因為自己的付出。另一方面，當孩子面對困難時，家長的焦點可放到願意與孩子想想、討論改善的方法，讓孩子感受到家長了解他們的困難，也願意結伴同行，一起面對、解決困難。

讀者或許感到奇怪，本文標題不是「做個時間管理小達人」嗎？為什麼上述各項策略中，未有提及計時或設立完成功課的時限？難道要鼓勵孩子無視時間限制去完成功課？非也！影響孩子完成功課時間的長短，有各種各樣的因素，包括功課的份量、難度及孩子的身體狀況等。故此，實在難以估算每天估算完成功課的課時間。

從教育心理學家的角度去看，初小學生需要掌握的，並不是每天極速完成功課的技巧，而是從小建立習慣、有信心的去編排自己的工作，過程中，漸漸學習不同的自我管理技巧，也能夠從成功經驗中獲得自信心與能力感。長遠而言，自初小學好管理自己，將有助孩子面對將來更大的挑戰。

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原題為「做個時間管理小達人」

撰文︰協康會教育心理學家黃俊傑