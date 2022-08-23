【食用安全】內地網紅試食即切泥鯭刺身　大讚入口即化：係溫柔纏綿嘅感覺

▲ 內地網紅試食即切泥鯭刺身，大讚入口即化。

不少人都喜歡吃魚生。近日有內地網紅拍片介紹佛山美食，前往當地一間餐廳試食爆紅的「泥鯭刺身」，更大讚入口即化，形容「係溫柔纏綿嘅感覺」。影片引起網民熱議，許多人擔憂衛生問題，更留言「祝你好運」。

內地一個專門介紹廣東美食的頻道「品城記」，近日於社交平台發布影片《泥猛刺身和普通魚生有什麼不一樣，在這里火到不預定就吃不到？》，主持前往佛山一間中式餐廳，指該店的「泥鯭刺身」相當受歡迎，他更在店外訪問了2名食客，他們表示今年已光顧5次，又大讚泥鯭刺身好味。

進入店內，可見裝修如同一般中式酒樓，但設有一個現切泥鯭刺身的區域，幾名員工正將魚肉切成絲，並配上洋蔥、蔥絲、花生、蒜片等配料一同奉客，享用時可加入醬料，與順德魚生的食法相同。

主持表示師傅刀工細膩，將魚肉切得很薄，大啖品嘗後形容口感軟糯，「甚至有啲綿嘅感覺」、「意識形態上呢款魚生入口即化」，他又提到泥鯭刺身與其它魚生的分別，「無好多魚生嗰種爽口，清脆俐落，但有嘅係很溫柔纏綿嘅感覺」。

主持其後訪問店鋪負責人，對方指刺身採用深海花鯭，聲稱每天新鮮從珠海運到餐廳。而主持片中所食的泥鯭刺身約有2.6斤重，要價143元人民幣（約港幣164元）。

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不過，很多網民看過影片後，都對生食泥鯭感到震驚，並擔心會有寄生蟲，「身體真強壯，食泥鯭刺身，祝你好運」、「從前做過劏魚，只有泥鯭是成肚生蟲的」、「泥鯭細菌多，食刺身風險好大」、「最多細菌及寄生蟲就係呢種魚，不吃也罷！無謂冒險」。

本港食安中曾經提醒，未經煮熟的魚和螃蟹或含致病菌和寄生蟲，而介貝類則較常受致病菌和病毒污染。以酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒等醃製魚和螃蟹並不能殺死這些有害的微生物和寄生蟲，強調把水產徹底煮熟，才是預防有害微生物和寄生蟲致病的唯一方法。

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責任編輯：羅嘉欣