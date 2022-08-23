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【羽毛球世錦賽】李卓耀輕鬆過關入16強　明日黃永棋與伍家朗合演港隊內戰

社會 18:43 2022/08/23

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黃永棋明日與伍家朗合演港隊內戰。（資料圖片）

一連7日的世界羽毛球錦標賽昨日開展在東京體育館開打，今日（23日）港隊男將李卓耀再過一關，輕鬆以直落兩局淘汰捷克對手，打入16強將硬撼中華台北名將周天成。

香港男單代表李卓耀今日32強迎戰捷克選手Jan Louda，李卓耀實力明顯高一籌，在主導的情況下，輕取兩局淘汰對手，下一圈將與周天成爭奪8強席位。至於女單方面，葉姵延首戰比利時對手，先以21：14取下首局，次局雖然末段被對手追平20：20，最終在「刁時」以22：20奠勝，晉身32強；而東奧代表張雁宜就以不敵印度名將Saina Nehwal。

明日以今次世錦賽作告別演出的黃永棋，將會在32強與伍家朗合演兩代「林丹殺手」的港隊內戰。

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責任編輯：李榮忠

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