【IGCSE狀元】耀中IGCSE10A*兩狀元有意讀醫　男狀元因健康焦慮盼從醫助人助己

▲ 耀中IGCSE 10A*兩狀元均有意將來讀醫。

今年國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）成績已出爐，香港耀中國際學校出產3名考獲10科A*佳績的狀元，兩女一男狀元分別為陳海喬、劉泳言及鍾澤成，其中鍾澤成和劉泳言都有意將來讀醫科。

英文科由B提升至A*

男狀元鍾澤成向TOPick分享，本來預期成績並不是很好，「覺得自己會有B甚至是C」，因而看到考獲10A*那一刻幾乎不敢相信。澤成感謝在IGCSE一路上陪伴他的老師們，尤其是Rosie Cadman Beaumont老師︰

這兩年在她不斷的幫助，教導和鼓勵之下，我長久以來一直較弱的英文從B提升到了A*，這是在我之前看來幾乎是遙不可及的。

成績優秀的學生各有學習竅門，他們大多善於管理時間又自律。而澤成就習慣每日列出一個待辦清單，認為「不要讓自己困在家裡『無所事事』」，這樣學習更有效率。一旦壓力太大，他會做自己想做的的事情，要是累了就去放鬆一下。

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自身經歷啟發立志從醫

澤成分享自身經歷，一直以來有著較嚴重的健康焦慮，曾懷疑自己是否有癌症、自體免疫性疾病等各種嚴重疾病，即使到現在，這種焦慮也沒有完全消除。他在緊張與懷疑的同時，進行了各種搜查，過程中漸漸對醫學感興趣。

我了解到這些疾病是有多麼的痛苦，而且很多時候，它們沒有治癒的方法。我以後希望從事醫學，為人類攻克這些疾病貢獻一分力量。

他打算日後選修生物化學或生物科技科，將來大學升學想投入在醫學研究等方面。他未知會否赴英國或美國讀大學，還是留港讀書，暫傾向海外升學。

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每天4個小時自由時間

另一名女狀元劉泳言指出，疫情下學習模式有變，她坦言上網課整天看著屏幕實在太辛苦，她每天盡量設定4小時自由時間，以平衡學業與玩樂。她還有一個小秘訣，「就是約朋友一起視像，那麼就算是在網上也可以有個伴」，同學間互相支持也更有動力。

泳言還未確定將來到海外升學，還是留讀大學，但希望朝著藝術或醫科方面發展。她指身邊許多長輩都是從事醫療方面的工作，令她對醫科產生興趣，也多少受到疫情影響想法。她有感︰

最近的疫情，令我覺得生命的寶貴，所以希望自己可以在未來改善現時的問題。

此外，她亦十分熱愛藝術畫畫，自言「對每一幅畫完成時的那份滿足感上癮」，畫畫也是她的一種解壓的方式，因而或許會走上藝術路。捨不得離開家人與朋友的她，希望將來可以留在香港發展。

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責任編輯︰駱秀玲