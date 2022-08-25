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【小學巡禮】扭轉負面收生從谷底反彈 興德校長：相信老師及學生

中小學 17:55 2022/08/25

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今天提及的這間學校，不論正面或負面時期都可說是一時佳話。只要講及幾個提示便一定猜到。屯門區小學，負面得曾經因管理不善而名噪一時，一度收生不足陷入殺校邊緣；正面是2019年交由新學校管理、新校長，連續三年報讀人數倍數增長，自行分配學位階段錄得2至3人爭一個位。換言之，必須要首志願報讀才有機會獲取錄，由低谷反彈為受歡迎學校。

接任的校長解釋原因是，「相信老師、相信學生」，他說經歷艱難時期，並非單純大換血便能夠提升質素，唯人是用相比於換人更有效，要協助老師找回教學的初心、熱誠，自然可以重回教育的正軌。老師關心學生，教好每一課，就是教育之本。

另外，「相信學生」也是提升學校的重要因素，校長認為，學校要相信學生的潛能及能力，例如學校集中精力發展英文教學，就是認為不論學生入學前的英語水平，只要小一開始在滿載英語的環境，直至小六，這六年間英語運用、學習，入讀英文中學也一定可適應。

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他說，一般資助學校只有一至兩位外籍英語老師，他則向辦學團體申請額外資源，聘請了10名外籍英語老師，製造英語環境之餘，也保證每名學生都有機會與外籍英語教師談天說地。現時小一至小六每班的英文堂都有本地老師，聯同外籍英語老師共同授課，學生每星期均有多次進入英語室進行英語活動 ，提升學生的學習興趣。

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這間就是圓玄學院陳國超興德小學，校長賴子文說：「學校相信學生做得到，學生有了自信心，即使於全港性的英語比賽上，都能成功贏得多個獎項，更重要是以往的學生未必有信心報讀英文中學名校，這一兩年則反過來，英中樂於取錄我們的學生。」

賴校長相信，家長清楚知道選校是根據學校的現在，不是學校的過去，只要學校上下做好每一天、每位老師用心教好每一個學生，自然就可得到家長欣賞。

香港電台第一台《我們不是怪獸》，「梁永樂-怪獸爸爸and friends」，周日晚十點新聞後播出

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撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸

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