【香港新市容】卓永興視察多區衛生黑點　將加快在非法棄置垃圾黑點安裝攝錄機

▲ （卓永興Facebook圖片）

政務司副司長卓永興今（23日）在社交平台中發文表示，收到不少市民反映各區的衞生黑點，當中不少涉及非法棄置垃圾、店鋪阻街、冷氣機滴水等問題，他這兩天視察元朗同益街市及旺角亞皆老街等多個衛生黑點，提到會就非法棄置垃圾加強執法，亦會就冷氣機滴水尋找有效處理方法。

卓永興表示，上星期發出清理土瓜灣遊樂場和馬頭圍道「惡人巷」帖文後，收到不少市民反映各區的衞生黑點問題，當中有不少涉及跨部門的「老、大、難」問題，如非法棄置垃圾、店鋪阻街、冷氣機滴水等。

他在這兩日到元朗同益街市、屯門安定置樂天橋橋底、旺角亞皆老街、上水龍豐花園和馬鞍山路近耀榮樓的多個黑點視察；就非法棄置垃圾黑點，已囑咐同事加快於惡名昭著的黑點安裝攝錄機，以加強執法，毋須等待部門盤點全港所有地點才行動。

他又提到，有市民指旺角亞皆老街近先達廣場巴士站的冷氣機滴水情況嚴重，要開傘避免被滴水沾濕，他視察時雖未有目睹有關情況，但滴水確實沿路可見，亦有市民向其講述滴水情況令人厭惡；卓永興表示，已將冷氣機滴水問題列入地區事項統籌工作組需要從速處理的「老、大、難」問題日程上，務求尋找出有效的方法，處理此環境衞生問題。

至於店鋪阻街，卓永興就稱，到元朗同益街市視察由食環署和警方在元朗區共同推行的行動試驗計劃後，發現計劃對打擊這類行為十分奏效，有關計劃是根據《簡易程序治罪條例》，將違法擺放的貨物充公。

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責任編輯：黃小冰