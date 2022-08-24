【進餐禮儀】食飯能反映一個人的教養 孩子必學10個筷子禮儀

▲ 食飯也能反映一個人的教養。

香港人同時受中西文化影響，進食時除了用傳統碗筷外，也常用刀叉匙羹等西式餐具。雖然很多人從小便學習用筷子進食，但也可能和我一樣，拿筷子的方法不正確。眼見姨甥女和工人姐姐用得比我還好，實在感到有點慚愧！

媽媽是一個非常傳統及講究禮儀的人，兒時總覺得她非常囉嗦，進食時常講一番道理及規矩。長大後眼見四周一些不懂進食禮儀的人，方才領悟媽媽的意思——食飯也能反映一個人的教養。

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使用筷子也有一些學問，不但代表個人的修養，也包含中國人的傳統文化。在此和大家分享一些從媽媽口中傳下來的規矩及禁忌。

1.筷子要成雙成對，不能用一隻筷子進食，也不能用長短不一的筷子，否則便有三長兩短，不吉利的意思。

2.筷子不能插在飯碗中間，否則就像拜神的香爐灰一樣，用來祭祀，寓意不好。

3.用筷子時不要指着對方，這樣有罵人及不尊重對方之意。

4.即使筷子上沾了餸菜，也不可以舔筷子及發出聲音，這樣會非常失儀。

5.進食時盡量吃面前的餸，不能「飛象過河」，把筷子伸到遠遠的餸菜上。

6.不要在餸菜上翻來翻去，這種行為是欠缺修養及自私的表現，令人反感。

7.筷子接觸了餸菜便要夾起，不要放回。

8.用筷子時要注意不要顛倒使用，這樣有飢不擇食之意。

9.遇到筷子不小心落地時，要立即道歉，然後把筷子拾起再換一對新的。

10.不能用筷子敲碗，這樣有點像乞丐討飯吃的意思。

大致上是這樣吧，不知道你們家中有沒有這些規矩及禁忌呢？

這些筷子禮儀，孩子未必在學校能夠學上，故希望大家能把這些中國傳統禮儀流傳下來。禮儀應該從小培養，一旦養成不正確習慣，長大後便難以更改。

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