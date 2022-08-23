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【內地開學】議員指不少學生反映有意經港珠澳大橋過境　金巴已準備配合政府包車

政治 20:12 2022/08/23

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「A4聯盟」早前已與旅遊界議員姚柏良聯署，促請港府以港珠澳大橋口岸，作為學生過關的主要口岸。。（陳葆琳攝）

政府今（23日）公佈香港學生納入粵港陸路口岸「人文關懷通道」，並增加來往香港及內地航空班次，又容許學生優先訂票。立法會議員楊永杰關注，機票價錢或對港生造成負擔，大部份內地學生均期望，政府可包車協助港生經港珠澳大橋前往內地，形容這是最方便快截的做法，希望當局與內地相關部門協調及溝通。

楊永杰表示，不少學生向其反映，出於經濟考慮，有意經深圳或港珠澳大橋過境。他亦認同，包機亦屬需要考慮的方向，惟政府需要控制機票價格：「8月機位已經滿額，9月剩下的機位都沒有，『優先購買』如何買？……機票費用怎計算？免得空歡喜一場，有機位卻付不起錢。對基層學生來說，省得一元得一元。」

九龍西立法會議員梁文廣補充，打算回内地升學的香港學生，大多希望選擇透過港珠澳大橋口岸前往珠海、江門、中山一帶接受隔離檢疫，擔憂約大部份學生選擇港珠澳大橋，或對該口岸過關安排造成影響。

梁文廣說，已與金巴公司聯絡，他們已有充足準備，以配合政府安排，建議當局因應學生選擇口岸的情況，盡早與相關營運公司及當地政府盡早溝通。「A4聯盟」早前已與旅遊界議員姚柏良聯署，促請港府以港珠澳大橋口岸，作為學生過關的主要口岸。

新界東南立法會議員林素蔚則指，長遠而言，希望港府與內地不同省市政府，理順及統一不同城市的隔離日子。新界北議員張欣宇關注，另外香港大專院同樣於9月開學，數以萬計學生來港讀書，大部份為內地學生，希望當局統一「來港易」及「回港易」適用範圍，方便他們來往香港。

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記者：陳葆琳

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