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【內地開學】民建聯冀當局助港生盡快取得核酸檢測報告　籲推措施支援14歲以下學生

政治 20:34 2022/08/23

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民建聯建議政府盡快推出措施支援讓14歲或以下學生，順利往內地升學。（陳葆琳攝）

政府今公布便利香港學生回內地升學的措施，民建聯表示，鑒於目前政府公布的最新安排支援高校學生，14歲或以下的學生未獲納入今次的便利措施。他期望特區政府繼續與內地政府商討，盡快推出支援措施，讓14歲或以下學生可以在親友同行下取得通關配額，順利往內地升學。

對於政府表示，最趕或24小時內安排學生返回內地，民建聯立法會議員李世榮指出，現時新措施下，學生仍需提供核酸檢測陰性證明，方可回內地隔離，關注港府可如何與內地「無縫接軌」。他希望教育局可以再作補充，包括考慮與醫務衛生局合作，為有關學生快速安排進行核酸檢測。

長遠而言，他認為教育局需要建立，與內地學府及當地的香港辦事處聯絡的溝通平台。教育局亦應主動聯絡國家教育部及高等院校，是否已經讓香港學生線上註冊。李世榮又希望政府「急學生所急」，以半天或一日為單位，總結申請，並即時處理。

該黨另一立法會議員陳勇表示，民建聯自7月中起陸續接獲不少有意往內地升學或繼續學業的本港學生求助，近年香港學生前往內地升學的數目一年比一年增加，港府應與內地教育部密切溝通，以幫助香港內地學生融入國家發展。

另外，工聯會建議，港府日後需掌握內地升學學生的名單和聯絡方法，以便隨時能作出支援，包括提供入境便利措施。其中，立法會議員梁子穎表示，希望港府收到學生資料後，委派專人通知學生，致電逐名學生跟進，了解詳情，盡快妥善解決問題。

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記者：陳葆琳

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