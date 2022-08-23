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【強制檢測】58幢住宅納強檢　馬鞍山銀湖天峰、青衣盈翠半島上榜

社會 21:46 2022/08/23

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58幢住宅納強檢，馬鞍山銀湖天峰、青衣盈翠半島上榜（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於58指定期間曾身處個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有52個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有6個指明地方被納入強制檢測公告，有關市民須在8月24日或25日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 大埔寶雅苑興和閣
  • 長沙灣宇晴軒5座
  • 牛池灣彩雲二邨明麗樓
  • 將軍澳叠翠軒4座
  • 筲箕灣東熹苑華熹閣
  • 赤柱馬坑邨迎馬樓
  • 鰂魚涌太古城富天閣
  • 青衣藍澄灣5座
  • 馬鞍山錦豐苑錦菱閣
  • 屯門慧豐園2座
  • 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀義樓
  • 薄扶林華富一邨華光樓
  • 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍1座
  • 粉嶺欣盛苑欣暉閣
  • 粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍4座
  • 大埔怡雅苑怡厚閣
  • 天水圍天慈邨慈屏樓
  • 天水圍栢慧豪園2座
  • 茶果嶺麗港城5座
  • 將軍澳日出康城領都2座(左翼及右翼)
  • 馬鞍山利安邨利豐樓
  • 將軍澳尚德邨尚仁樓
  • 將軍澳安寧花園2座
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀景樓
  • 馬鞍山銀湖‧天峰6座
  • 上水清河邨清顯樓(3及3A座)
  • 天水圍天逸邨逸湖樓
  • 粉嶺華明邨添明樓
  • 沙田碩門邨豐碩樓
  • 天水圍天祐苑祐泰閣
  • 將軍澳寶盈花園6座
  • 青衣青衣邨宜業樓
  • 九龍城啟德1號(I)大廈1座
  • 柴灣小西灣邨瑞強樓
  • 葵涌葵涌邨雅葵樓
  • 油塘油美苑濤美閣
  • 天水圍天頌苑頌海閣
  • 將軍澳景林邨景棉樓
  • 青衣盈翠半島3座
  • 屯門富泰邨健泰樓
  • 沙田水泉澳邨竹泉樓
  • 荃灣爵悅庭西爵軒
  • 沙田穗禾苑詠興閣
  • 荃灣海濱花園海雅閣
  • 上水天平邨天美樓
  • 油塘高怡邨高志樓
  • 葵涌安蔭邨德蔭樓
  • 觀塘觀塘紀律部隊宿舍2座
  • 旺角海富苑海欣閣
  • 黃大仙黃大仙上邨倡善樓
  • 藍田啟田邨啟旺樓
  • 何文田俊民苑文凱閣
  • 何文田君頤峰3座
  • 何文田君頤峰1座
  • 何文田君頤峰2座
  • 何文田欣圖軒4座
  • 何文田欣圖軒3座

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記者：鄧凱文

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