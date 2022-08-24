【網上申請】警察牌照課8種牌照許可證　可網上申請或繳費

▲ 警察牌照課將牌照申請電子化，至今年中已推出近40張電子表格，當中涵蓋8項牌照申請。（馮漢柱攝）

警務處警察牌照課負責執行牌照及許可證的簽發工作，包括保安人員許可證、槍械牌照、臨時酒牌和社團註冊等，以及協調關於公眾活動的政策事宜。部門上月起全面實行「網上申請牌照服務」，讓申請人透過互聯網提交申請或續期，並於網上繳費，較以往以郵遞方式遞交申請節省3個工作天時間。

警察牌照課負責處理及審批8種牌照及許可證，涉及表格數量共40張，市民原先只能透過郵寄，或親身到部門為於灣仔警察總部的辦公室辦理手續。警察牌照課（酒牌及雜項牌照組）總督察楊曉彤表示，為省卻市民親身交表的時間，並配合政府電子化發展，部門上月起全面推行網上申請，設立網上專頁讓市民遞交申請。

上月起實施 保安員證佔逾8成

部門接獲的牌照申請總量全年約10萬個，當中最多為保安人員許可證申請，平均每月約7,000宗。截至本周一，警察牌照課負責審批的8種牌照及許可證中，以保安員證、舞獅／舞龍／舞麒麟許可證及社團註冊的網上申請最多，共超過700宗，當中保安員證佔超過8成。

楊曉彤指，網上申請會較郵遞方式快3個工作天，日後亦可因應特殊情況維持服務，「舉例早前疫情（牌照課）櫃位停開，如有網上服務，市民便可安全遞交申請。」

部門鼓勵市民多選用網上服務以增加效率，以便騰出人手處理其他事項，又期望日後相關程序可加入「智方便」平台，讓批出的牌照及許可證亦可完全電子化。

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記者：蘇文軒