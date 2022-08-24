【官員任命】港府公布第三批副局政助名單 林智文任發展局副局長
政治 16:05 2022/08/24
港府今日（24日）公布新一批政治委任官員，包括兩位副局長個四名政治助理。
新獲委任的副局長和政治助理為：
副局長
環境及生態局副局長黃淑嫻
發展局副局長林智文
政治助理
政務司副司長政治助理葉紹堅
財政司副司長政治助理宋佩瑜
律政司司長政治助理洪曉敬
環境及生態局局長政治助理李世隆
黃淑嫻、葉紹堅和宋佩瑜將於8月29日履新。林智文、洪曉敬和李世隆將於9月1日履新。
目前尚有3個政策局局長的政治助理懸空，包括政制及內地事務局、醫務衞生局以及發展局。
特首李家超表示，已先後委任共14位副局長，以及17位政治助理，現屆政府的管治團隊大致成形，有信心各成員齊心合力，帶領香港開啟由治及興的新篇章。
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責任編輯：林曉君