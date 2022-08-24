【風暴消息】天文台發出八號熱帶氣旋警告信號　至少維持至明早6時

▲ 本港風勢增強。(林宇翔攝)

天文台指，過去數小時，本港風力有所增強，部分地區吹強風。與馬鞍相關的外圍雨帶正影響南海北部及珠江口一帶，預料入夜後本港風勢將迅速增強，天文台會在下午7時25分或以前改發八號烈風或暴風信號。今晚有非常大浪，海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

按照現時預測路徑，馬鞍會於明早最接近香港，並可能在本港西南偏南約200公里範圍內掠過，對本港構成相當威脅。受風暴潮影響及時值天文漲潮，鰂魚涌的海水高度會在明日上午5時至9時期間上漲至海圖基準面以上約3米，即比正常升高1米左右，海水上漲可能會引致低窪地區出現水浸。市民請留意天文台的最新天氣消息，並儘早完成防風防水浸的措施。

【19:30】

隨著馬鞍逐漸靠近廣東沿岸，香港風力有所增強，離岸及高地間中吹烈風。天文台預料本港風力會在晚間進一步增強。按照現時預測路徑，馬鞍明早（25日）最接近香港，在本港西南偏南約200公里範圍內掠過，對本港構成相當威脅。八號烈風或暴風信號會至少維持至明早6時。

▼ 點擊圖片放大

【19:25】

天文台在傍晚7時25分發出八號熱帶氣旋警告信號。預料本港平均風速每小時63公里或以上。

【17:25】

三號強風信號，現正生效。



預料本港平均風速每小時41至62公里。



在下午5時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之東南約340公里，即在北緯19.8度，東經116.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約25公里，大致移向廣東西部沿岸。



過去數小時，本港風力有所增強，部分地區吹強風。與馬鞍相關的外圍雨帶正影響南海北部及珠江口一帶，預料入夜後本港風勢將迅速增強，天文台會在下午7時25分或以前改發八號烈風或暴風信號。今晚有非常大浪，海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

【17:00】

三號強風信號，現正生效。



預料本港平均風速每小時41至62公里。



在下午5時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之東南約340公里，即在北緯19.8度，東經116.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約25公里，大致移向廣東西部沿岸。



過去數小時，本港風力有所增強，部分地區吹強風。與馬鞍相關的外圍雨帶正影響南海北部及珠江口一帶，預料入夜後本港風勢將迅速增強，天文台會在下午6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。今晚有非常大浪，海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。



按照現時預測路徑，馬鞍會於明早最接近香港，並可能在本港西南偏南約200公里範圍內掠過，對本港構成相當威脅。受風暴潮影響及時值天文漲潮，鰂魚涌的海水高度會在明日上午5時至9時期間上漲至海圖基準面以上約3米，即比正常升高1米左右，海水上漲可能會引致低窪地區出現水浸。市民請留意天文台的最新天氣消息，並儘早完成防風防水浸的措施。



【12:40】

三號強風信號在下午12時40分發出。



預料本港平均風速每小時41至62公里。



請將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

【11:45】

一號戒備信號，現正生效。



表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。



在正午12時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之東南約440公里，即在北緯19.4度，東經117.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約25公里，大致移向廣東西部沿岸，並逐漸增強。



過去數小時，馬鞍穩定地靠近珠江口一帶。天文台會在今日中午12時至下午2時之間改發三號強風信號。



與馬鞍相關的外圍雨帶會在今日稍後為本港帶來狂風驟雨及雷暴，入夜後本港風勢將會迅速增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。今晚有大浪至巨浪，海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。



按照現時預測路徑，馬鞍會於明早最接近香港，並可能在本港西南偏南約200公里範圍內掠過，對本港構成相當威脅。受風暴潮影響及時值天文漲潮，低窪地區明早有機會出現淹浸或海水倒灌。市民請留意天文台的最新天氣消息，並儘早完成防風防水浸的措施。

【08:45】一號戒備信號生效

一號戒備信號，現正生效。



表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。



在上午9時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之東南約490公里，即在北緯19.3度，東經117.6度附近，預料向西北偏西移動，時速約25公里，大致移向廣東西部沿岸，並逐漸增強。

最新熱門影片:

【TOPick診症室】拆解預防年輕人情緒問題方法 醫生籲從小學習逆境自強

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐