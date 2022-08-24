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【風暴消息】天文台：馬鞍明早最接近香港　考慮晚上6時至9時改八號烈風或暴風信號

社會 09:54 2022/08/24

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熱帶氣旋馬鞍會在今日大致移向廣東西部沿岸，並逐漸增強。（資料圖片）

天文台指，過去數小時，馬鞍穩定地靠近珠江口一帶。天文台會在今日中午12時至下午2時之間改發三號強風信號。與馬鞍相關的外圍雨帶會在今日稍後為本港帶來狂風驟雨及雷暴，入夜後本港風勢將會迅速增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。今晚有大浪至巨浪，海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

按照現時預測路徑，馬鞍會於明早最接近香港，並可能在本港西南偏南約200公里範圍內掠過，對本港構成相當威脅。受風暴潮影響及時值天文漲潮，低窪地區明早有機會出現淹浸或海水倒灌。市民請留意天文台的最新天氣消息，並儘早完成防風防水浸的措施。

【08:45】一號戒備信號生效

一號戒備信號，現正生效。

表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。

在上午9時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之東南約490公里，即在北緯19.3度，東經117.6度附近，預料向西北偏西移動，時速約25公里，大致移向廣東西部沿岸，並逐漸增強。

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記者：余思嵐

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