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【恐怖命案】油麻地男子被4人抬至公園毆打不治　1人涉非法處理屍體被捕

社會 09:07 2022/08/24

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(黃傑偉攝)

油麻地發生命案，昨天（23日）一名中年漢被4人抬到上海街與登打士街交界休憩處後，對他進行毆打，其後施襲的數名男子逃離現場。詳情即看【下一頁】警方今日表示，拘捕一人，涉嫌非法處理屍體。

油尖警區助理指揮官賈錦琳指，透過閉路電視調查，鎖定上海街430號一個單位，趁一名男子離開時將他截停，該名男子報稱無業，涉嫌非法處理屍體被捕，正追緝其餘涉案人士。

賈錦琳又稱，案中死者48歲，頸部及右小腿位置有針孔，死因有待驗屍確定。另外，警方在單位內搜出懷疑毒品，帶走單位內其餘12男2女回警署調查。

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責任編輯：余思嵐

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罪案 油麻地

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