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【澳門打風】氣象局：發出三號風球　今晚風力料達7至9級及有強烈陣風

社會 14:23 2022/08/24

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（澳門氣象局網站。）

澳門氣象局今日（24日）表示，已於下午2時發出三號風球。強烈熱帶風暴「馬鞍」將快速靠近廣東西部沿岸，於今晚至明日(25日)早上最接近澳門，並有機會出現近岸增強，屆時會對澳門造成較顯著的影響。 受「馬鞍」的環流及雨帶影響，預料今日晚間開始澳門天氣轉趨不穩定，澳門風勢將顯著增強，風力達7至9級及有強烈陣風，有頻密的大驟雨及雷暴。

強烈熱帶風暴「馬鞍」將快速靠近廣東西部沿岸，於今晚至明日（25日）早上最接近珠江口一帶，並有機會出現近岸增強，屆時會對澳門造成較顯著的影響。

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責任編輯：余思嵐

 

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