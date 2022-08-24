【偷食風波】葛斯齊公開許雅鈞夜店攬女照　小S承認與老公5年無性生活

現年44歲的台灣藝人小S（徐熙娣）與老公許雅鈞結婚17年、育有3女，近日被台灣資深記者葛斯齊爆料，公開了小S老公在夜店攬女的照片。

曾經揚言與老公已經5年沒有性生活的小S，昨日在社交網站發放跟老公與女兒外遊的照片僻謠。

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資深台灣娛樂記者葛斯齊曾經爆出多單猛料新聞，包括吳尊瞞婚、王力宏偷食、汪小菲出軌等，全部都手持有力證據，而且話題都是圍繞著當紅的藝人。

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之前他曾預告過，某位台灣著名女主持人的老公是夜店常客，日前葛斯齊就在他的直播中爆料，公開小S老公許雅鈞在夜店攬女的照片。

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照片中的許雅鈞如常穿著黑色緊身衣，身邊坐著數名身材姣好的女子，小S老公與一名穿著白衣的長髮女子關係較為親密，二人更有搭膊頭和摟腰的動作，透過照片也看得出二人言談甚歡。

不過葛斯齊也表示，從照片上看來許雅鈞並未有做出太過界的行為，看起來像是喝多了酒、心情比較高漲，又讚許雅鈞的酒量好，是夜店的「大善人」。

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當事人回應

小S昨午貼出了一家外遊的照片，見她與老公、二女Lily（許韶恩）及幼女許老三（許曦恩）同遊水族館和動物園，怕曬的她過跟女兒一起穿上超密實的母女防曬裝，用合家歡的照片來為老公僻謠。

有傳媒向小S及其老公詢問，小S則回應謂：「我老公不是公眾人物，以後關於他的問題都不會回應，謝謝！」

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五年無性生活

一向大膽敢言的小S，早前曾公開講過與老公之間已經五年沒有性生活，平日都是靠情趣玩具來解決需要，更自嘲過著老人院般的生活。但她解釋：「可是我越來越愛他，那種愛是感覺他已經把我當女兒一樣照顧，如果跟他發生那個會覺得很尷尬。」

而她也曾問過老公二人很久沒發生關係是否已經不愛她，許雅鈞則回應：「為甚麼一定要以這種東西來衡量，不一定要那個才是愛，我愛你，愛跟想要那個不同。」

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