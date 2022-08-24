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【家庭地位】妻子貼標籤警告「女兒專用」　爸爸哭笑不得：這個家待不下去

育兒經 09:42 2022/08/24

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家中用品被妻子貼滿標籤。（「小紅書」圖片）

父母都想把最好的東西給孩子用，有時買了貴價產品，自己都捨不得用。內地一名爸爸近日就分享，自從女兒出生後，自己的地位不保，妻子在日用品貼上大量標籤，禁止他使用，令他哭笑不得，無奈表示「這個家真待不下去了」。

有內地爸爸在「小紅書」上載圖片，大呻自從女兒出生後，自己的家庭地位急跌，而他近日買了標籤機回家，成為妻子的恩物，家中日用品都貼滿「警告」標語。

從事主上載的照片可見，妻子在水壺、盒裝紙巾、濕紙巾等用品上貼了大量標籤，包括「這是母嬰水」、「爸爸不能喝」、「10多塊一桶」、「8塊錢一包」、「你去用卷紙」、「你不配」、「你的臉容易傷到紙」、「自覺」、「女兒擦屁屁專用」等，十分爆笑。

    點擊圖片放大
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事主再委屈地補充，自己沒有偷用濕紙巾，只是抽了一張，但卻跟出一堆來，最後無奈向妻子表示，「我知道了，不用了...不用了...」。

最新影片：

不少網民表示看到標籤覺得很爆笑，有人表示，BB用品太貴了，父母都不配使用，媽媽只是想省點錢。有網民亦表示，自己家也是這樣在日用品貼上提示標籤，因為跟家人說了100遍還是無記性，例如「馬桶蓋上再沖水」、「米缸用完後要蓋好」等；另有網民亦詢問，可否提供標籤機購買資訊，似乎都想仿傚。

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責任編輯︰王明芳

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