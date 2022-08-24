【封區檢測】黃大仙瓊軒苑發現14宗陽性檢測個案　馬鞍山錦暉苑66人違強檢令【不斷更新】

▲ 政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【10:49】馬鞍山錦暉苑

屋宇署及土地註冊處今日（24日）聯同沙田警區和衞生署在馬鞍山錦暉苑一幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動。行動由今日上午7時開始，至上午10時結束。

政府在行動中共檢查了562名受檢人士，其中66名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中36人發出10,000元定額罰款通知書。

【07:50】黃大仙瓊軒苑

黃大仙瓊軒苑約860名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現14宗陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約340戶，當中40戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：余思嵐