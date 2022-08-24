【內地開學】便利內地高校港生入境措施　教育局：截至今早已收到391位學生登記

▲ 教育局昨天公布協助學生入境內地的便利措施。（曾耀輝攝）

新學年即將開始，有準備前往內地升讀大學的學生滯留香港。教育局局長蔡若蓮昨天公布，協助本港學生入境內地以入讀高等院校的便利措施，廣東省當局已將香港學生納入粵港陸路口岸「人文關懷通道」，增加港生獲得前往深圳或珠海名額的機會。詳情即看【下一頁】教育局副秘書長李忠善今日（24日）接受電台訪問時表示，截至今早7時，已收到391名學生登記，其中昨日收到的101宗申請，有16宗通過航空口岸到內地。

李忠善指，當局已收到391個報讀內地課程港人學生登記，在確定學生身份後，會向申請人發送電郵，讓其在特定網站領取過關名額、預訂檢疫酒店及優先購買機票。但昨天收到的101宗申請，只有16宗需要通過航空口岸到内地，若最後需求有限，或毋須增加航班，另外當局亦會視乎情況，與澳門溝通，為有關學生返回内地提供便利。

他又稱，是次安排主要為了減省處理時間，更快與內地單位對接，當局會盡快通知學生起行時間，建議學生應盡早收拾行李，確保在短時間內可以出發。

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責任編輯：余思嵐