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【馬鞍襲港】天文台：馬鞍移動快天氣將急轉壞　風暴潮下水浸風險高籲市民做好防水浸措施

社會 11:05 2022/08/24

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（資料圖片）

天文台今日（24日）表示，按照現時預測路徑，馬鞍會於明早最接近香港，並可能在本港西南偏南約200公里範圍內掠過，對本港構成相當威脅。詳情即看【下一頁】天文台署理高級科學主任柯銘接受電台訪問時指，明早最接近本港，在香港西南偏南200公里掠過，並登陸廣東西部，屆時風力再增強，呼籲市民趁現時天色尚可做好防潮準備。

天文台署理高級科學主任柯銘強表示，按照最新預測路徑，馬鞍明早最接近香港，會在西南偏南200公里範圍內掠過，由於正值天文大潮，加上風暴，預料低窪及沿岸地區有機會海水倒灌，水浸風險較高。由於明日時值天文漲潮，受風暴潮影響，沿海及低窪地區或因海水倒灌出現水浸，形容馬鞍行動較快，本港天氣變化會十分急劇，呼籲市民趁現時天色未變壞盡早做防水浸措施。

接下來我們會有一些狂風驟雨及雷暴，天氣會轉壞，最重要明日早上也會時值天文的漲潮，加上風暴潮影響，到時候一些低窪或者一些沿岸地區，早上有機會出現海水倒灌及水浸，天氣變化會比較急劇，現時出面好天，但睇返雷達約250公里外有雨區殺緊過來，所以趁這個機會呼籲盡快完成一些防水浸的措施，尤其趁著現在天氣還未轉壞

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責任編輯：余思嵐

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