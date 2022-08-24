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【打風消息】所有學校今日停課　醫管局普通科門診夜間診所暫停服務【不斷更新】

社會 18:53 2022/08/24

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(林宇翔攝)

天文台今日（24日）表示，與馬鞍相關的外圍雨帶正靠近珠江口一帶。本港今日稍後會有狂風驟雨及雷暴，入夜後風勢將迅速增強。

【18:50】

醫院管理局宣布，因應天文台預計於下午7時25分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號，轄下所有普通科門診夜間診所，將於八號熱帶氣旋警告信號發出後並生效期間暫停服務。已經預約的門診病人，可於八號熱帶氣旋警告信號取消後，另約診症時間。
 
公立醫院的急症室則會照常服務。

【18:13】

社會福利署宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號將會發出，所有社署轄下福利服務單位、所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將會停止開放。如市民已送子女或家人到有關中心，應從速安排他們安全回家。

【17:01】

由於香港天文台會考慮在下午6時至9時之間改發8號熱帶氣旋警告信號，所有學校今日停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

【15:17】

由於香港天文台已發出三號強風信號，今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。

【12:50】

社會福利署宣布，三號熱帶氣旋警告信號已經發出，所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內，會繼續開放。市民如有需要，可以聯絡有關中心，安排子女或家人安全回家。

【12:42】

民政事務總署「居安抗疫」熱線服務（183 3019）維持正常（即上午7時至下午11時）。若香港天文台改發八號烈風或暴風信號（八號信號），「居安抗疫」熱線服務及居家支援物資派遞服務將會暫停。

【10:30】

教育局今日（24日）指，由於香港天文台會在今日正午12時至下午2時之間改發三號熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。家長無需急於到校接子女回家。

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責任編輯：余思嵐

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