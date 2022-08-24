【親子好去處】昂坪360中秋預售纜車優惠門票 大小同價低至98元

▲ 昂坪市集心心相印心願亭。

昂坪360由即日起至9月2日，預售指定纜車門票或產品低至4折，可於到訪日最少一天前經昂坪360官網預購，包括以98元(成人及小童同價)預購於9月1日至18日期間的來回標準纜車門票，同時，於官網購買指定優惠滿360元額外獲減60元。

同時，昂坪360舉辦「昂坪秋日花燈祭」，昂坪市集搖身一變成為賞燈好去處，掛上手繪燈籠和心形花燈，加上昂坪市集獨有的古色古香氛圍襯托下，讓賓客置身於花燈海之中，共渡中秋佳節。又大又圓的燈籠陣於節日高掛，點綴昂坪市集不同角落。圓形手繪花燈陣由專上學院視覺藝術教育學系學生一筆筆親手繪畫而成。

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「昂坪秋日花燈祭」活動包括在昂坪市集掛滿粉色系心形花燈的心心相印心願亭、掛滿特色手繪燈籠的菩提花燈許願樹、閃爍生光的半月椅配，以及菩提樹旁的許願牆上掛滿一個個手繪特色燈籠，組成別具特色的燈謎陣，完成遊戲可參加抽獎，贏取獎品。

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此外，昂坪360邀請了藝術創作團體「大澳非茂里」成為「文化擔當」，在今個中秋佳節舉辦兩個期間限定工作坊 －「手繪燈籠工作坊」及 「特色面繪體驗」。「手繪燈籠工作坊」讓賓客在導師的指導下，掌握繪畫燈籠的技巧，小朋友和家長更可享受親子互動時光！完成後將自家設計的專屬燈籠作品帶回家，既應節又可發揮無窮創意！而「特色面繪體驗」則讓賓客享受特色面繪服務，營造別樹一格的造型。

賓客憑任何即日昂坪360纜車門票，並於昂坪市集任何商戶消費滿港幣50元或以上，即可參加「手繪燈籠工作坊」或「特色面繪體驗一次」。名額有限，先到先得。

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責任編輯：陳珈希