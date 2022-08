【MIRROR成員】教主Anson Lo更新IG限時動態　神徒駱胤鳴心痛感慨：姐姐cry

MIRROR首個紅館演唱會於上月25日舉行,先後於綵排及正式演出期間發生多次發生意外。MIRROR成員先後在社交平台開腔,「教主」盧瀚霆(Anson Lo)於8月5日在社交平台發表感受,是紅館意外後首次發聲 :「為了您們 為了台上每一位表演者 我一定會勇敢嘗試走岀來的」。

相隔近三個星期,教主於昨晚(8月23日)再度於Instagram「上水」,並更新限時動態。

教主po story

在昨晚(8月23日),教主所上載的IG限時動態是一張其家中時鐘的相,時間顯示是11時20多分,但他未有寫下其他字句。如果有留意教主以往的IG更新的話,也會知道他會不時拍下家中的時鐘以報告自己的上班、下班時間。

神徒們就把教主最新的IG限時動態截圖分享,寫道:「23號23點23分 2323天使數字」、「23號23點23分,你拍下了它,在IG上發表了story,在別人眼中,它只是一個報時的鐘,沒有動作沒有表情,但對於神徒來說,它意義重大,你是神徒的話一定會懂。活著那麼久,第一次看到一件沒有接觸過的物件雙眼會自然流出眼淚,是激動是感動,究竟自己是從何時開始這麽疼惜這個男人的呢?」

又有神徒表示:「撈撈,回來就好」、「I miss you so much LoLo 一切會好起來的」、「雖然沒有任何文字 但見返呢一個熟悉嘅畫面已經好開心(久違嘅平安鐘,原來我咁掛住呢個鐘)」。

駱胤鳴:姐姐cry

作為「神徒」的駱胤鳴(烙印)於教主更新IG後也在IG限時動態內發表感受:「以前見住你每日都會update 無論你幾攰都會update 我哋會知道你幾點開工幾點收工 教母煮咗咩有無啖飯可以落肚 最近一直都無咗你嘅消息 知道你内心一定唔好受 一定好多感受一定好多壓抑 直到你上水 姐姐cry」。

她也有於上月觀看MIRROR演唱會,上載自己拍下的教主靚相,「祝,安全。#希望你哋齊齊整整開show #齊齊整整goodshow #齊齊整整完show #齊齊整整平平安安 #辛苦曬咁多位dancer❤️

#平安 #安全 #goodshow」。

