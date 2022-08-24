【HBO劇】演《權力遊戲》龍后祖先受注目　《龍之家族》Milly Alcock曾做洗碗工

▲ 《龍之家族》近日成劇迷焦點。

HBO神劇《權力遊戲》前傳影集《龍之家族》（House of the Dragon）在萬眾期待下於前日（22日）HBO MAX 上線，在香港則可透過Now TV HBO GO觀看。此劇首播在海外吸引了1000萬觀眾收看，更被指引致串流平台大擠塞，相當誇張。

雖然《權力遊戲》被劇迷指結局爛尾，但對前傳還是充滿期盼，而觀乎首集評價也是正面居多，在著名影評網站爛番茄達82%的好評。不過，首集講及王后Aemma冒險誕下子嗣的情節，就被指太過血腥令人不安。

▲ Milly Alcock（左）和Emily Carey.今次都是焦點角色。

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演年青版公主

《龍之家族》改編自George Martin撰寫的《Fire & Blood》小說，背景是《權力遊戲》兩百年前的維斯特洛大陸，焦聚「龍家」坦格利安家族的故事，依然以人性鬥爭、嫉妒、慾望、權力為核心，坦格利安家族面對危機，或摧毀這個統治全境的百年王朝。

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劇中飾演龍后祖先的公主雷妮拉坦格利安，劇中將有年青和老年的階段，而演年青版公主的女星，是來自澳洲的人氣演員米莉阿爾喬克（Milly Alcock）。

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輟學追夢

現年22歲的Milly，真名是Amelia May Alcock，19歲她選擇退學，讀完中學後便投身影視界，最初於澳洲開始拍電視劇，同時為不少品牌拍攝電視廣告，被視為澳洲界新星。

Milly在19年演劇集《Upright》而受注目，不過之後星運一度停滯，她曾表示為生計要在餐廳洗碗碟，及住在母親家的閣樓。

後來被告知獲錄取演出《龍之家族》時，她都不敢置信，因她之前並非《權力遊戲》的粉絲，沒想過自己能入選演出，更是飾演女主角，而《龍之家族》是她首次拍攝的美劇。

Milly在《龍之家族》的多個首映禮，分別穿上 Givenchy、Dior 、Alexander McQueen 、Cartier品牌亮相，被大讚劇中角色的華麗服飾相映成趣。也能駕馭不同的服飾的珠寶，被封新一代時裝達人。