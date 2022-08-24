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【尾二一屆口罩小姐】40億千金成功入圍20強　蔡頌思學歷高兼多才多藝成焦點

娛樂 12:14 2022/08/24

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051號佳麗肚臍餅被發現是蔡頌思（Jocelyn）。

由ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡主持的ViuTV真人騷《尾二一屆口罩小姐》上周首播，上屆冠軍鄭伊琪（浩南）和第四名得主米露迪（Melody）亦加入團隊。

昨晚（23日）播出的一集宣布了20強入圍名單，其中一位成功晉級的051號佳麗肚臍餅被發現是有40億千金之稱的蔡頌思（Jocelyn），來頭強勁的她隨即成為網民焦點。

【尾二一屆口罩小姐】50強臥虎藏龍　揭開口罩小姐神秘面紗

最新影片：

20強誕生

《尾二一屆口罩小姐選舉》20強已誕生，入圍名單包括：004號、006號、010號、018號、021號、028號、030號、033號、040號、045號、050號、051號、060號、061號、067號、068號、069號、071號、074號及077號。 

根據ViuTV官方社交平台資料如下：

051 (肚臍餅)
年齡：28
身高(cm)：157
體重(kg)：45
三圍(寸)：32 24 33
職業：演員
技能：水下人魚游、跳舞、扮聲（卡通）
興趣：整甜品、瑜伽、空中吊環

【尾二一屆口罩小姐選舉】肥仔193大讚保養得宜　55歲參賽者自家鼓法獲好評

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40億千金

蔡頌思為已故百億「海產大王」蔡繼有孫女，爸爸蔡冠深是全國政協常委、香港中華總商會會長及香港新華集團主席，因而她被封為「40億千金」。

家境富裕的蔡頌思畢業於中文大學英文系，同時亦精通法語，甚有語言天份。

（《經濟日報》資料庫）

由於蔡頌思的夢想是成為一名演員，她其後赴北京電影學院進修，為投身演藝業作好準備。

蔡頌思曾於2020年參加《香港小姐競選》且成功晉身第二輪面試，不過後來因涉及合約牴觸問題而無奈退選。

（IG圖片）

與黃建東傳緋聞

熱愛演戲的蔡頌思參演過舞台劇、電影及為電視節目擔任過主持，去年她與黃建東因合作舞台劇《老公你好悶》而傳出緋聞，其後於慈善音樂會拖手合唱蔡頌思的首支個人單曲《愈痛愈強》，加上二人於訪問中不時互窒對方，有如一對歡喜冤家。

此外，蔡頌思與唐貝詩、陳雅麗於去年一起成立網店，出售自家生酮系列甜品及生酮月餅，發展飲食業。

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