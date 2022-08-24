【兄弟情深】15歲癌末少年回家過最後日子　向弟弟告別︰抱歉我無法戰勝病魔

▲ 美國一名癌末少年時日無多，向弟弟告別。

當人走到生命盡頭，要跟至親告別是何等艱難的事。美國一名癌末少年生命只餘下數個月，他選擇回家過最後的日子，向弟弟說出即將離世的真相。他擁抱弟弟安慰的照片，感動了不少人。

告知弟弟惡耗緊抱安慰

據英國《每日郵報》報道，美國15歲少年Ian於2019年確診骨癌，經過手術和數月的化療後，他最終抗癌成功。可是去年11月，Ian不幸骨癌復發，並擴散到全身。近日他被醫生宣判再沒任何治療方法，估計只餘下數月命，他和家人都明白醫生已無能為力了，亦代表他的生命很快就要結束。

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生命正在倒數，Ian把握時間回家與最愛的親人過餘下的日子。他告訴弟弟Peter，癌症將會殺死他，弟弟知道快要失去陪伴他成長的哥哥，難過得痛哭不止。Ian緊緊地抱住哭個不停的弟弟，輕吻他的額頭，溫柔地安慰他，又不住的道歉稱「我無法戰勝癌魔」。

▲ 弟弟難過得痛哭不止，Ian緊緊地抱住他安慰。（facebook圖片）

心願為世界做一件好事

家人將兄弟相擁的畫面拍下來，俄勒岡州的男子Benjamin Elliott發帖文，將兩兄弟感人的照片上傳至facebook，也分享了Ian的故事。他寫道，「不用說話，這張照片傳達的信息比文字更強烈」，照片因而在社交平台傳開，令網民動容，許多人為Ian的經歷流下眼淚。

雖然Ian得知自己的病情後傷心哭泣，但他不害怕死亡，認為「死亡」只是一個專業名詞而已。他拒絕坐視死亡，而是選擇忙於生活，直到嚥下最後一口氣。他很想有點作為︰

在離開你們之前，我只想在這個世界上做一件好事。

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責任編輯︰王明芳