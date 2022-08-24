【不老男神】杜德偉60歲跳唱零走樣　凍齡男神靠2招養生

▲ 杜德偉60歲跳唱零走樣，於網上引起熱話。

男歌手杜德偉(Alex To)以60歲之齡初登内地歌唱節目《披荊斬棘的哥哥2》，其零老態的凍齡模樣兼十年如一的鋼條體型瞬即成為各界招點，並於網上引起熱話，不少網友紛紛大讚「看不出來60歲」、「完全都不會老」，並跪求保養心得。

事實上，杜德偉自律生活於其平日的社交平台便可看出端倪，大致上離不開運動及節制的健康飲食。即使在家，他亦會經常進行一些負重及帶氧運動，其中「拉力繩」更是他熱愛的健身方法，因拉力繩體積小、方便攜帶，而且提供多種阻力，令訓練彈性大大提高。此外，因哥哥杜德智是為星級教練的哥哥，兩兄弟平日聯誼的方式便是結伴做運動。

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此外，為了抗衰老，他更是十分著重日常膳食，盡量避免重口味的食物，又會經常於家中自煮，實行少油少鹽低脂的餐單，令自己身型輕易地保持均勻狀態。此外，他亦透露過常敷面膜與保持充足的睡眠，都是他的不老秘訣。

對於網友紛紛大讚「看不出來60歲」，跪求保養心得。他本人其後則於微博笑說，「哪有什麼凍齡呀，不過保持自律真的會讓狀態變得更好」。

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責任編輯：羅嘉欣