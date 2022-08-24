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【馬鞍襲港】調景嶺超市菜架搶購一空　網民：似打仗多啲

健康 11:31 2022/08/24

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「馬鞍」尚未正式登陸，本港有超市已出現「搶菜潮」。

一號戒備信號，現正生效。天文台指，熱帶氣旋「馬鞍」在過去數小時，正穩定地靠近珠江口一帶。天文台會在今日中午12時至下午2時之間改發三號強風信號，並會考慮在晚上6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。「馬鞍」尚未正式登陸，本港有超市已出現「搶菜潮」，有網民昨晚分享調景嶺一間超市情形，表示貨架上的菜已被搶購一空，令不少網民留言「似打仗」。

最新影片：

據Facebook群組「將軍澳主場」，有網民昨日（23日）晚上上載一張照片，顯示一間超市擺菜的貨架全被清空，被發文稱是「打風日常」，一時引起網民熱烈議論。

有網民分享調景嶺一間超市情形，表示貨架上的菜已被搶購一空。（圖片來源：Facebook群組「將軍澳主場」）

有網民就好奇問發帖者：「邊區咁緊張呀？」而發帖者就回覆是調景嶺。有網民表示自己新搬入將軍澳一年：「上年打風也是這樣，是否年年都是咁？」獲其他網民回覆是平常現象，更提醒：「你好快會習慣，住將軍澳的人一定要儲糧。」

點擊睇更多網民留言：

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而TOPick記者到鰂魚涌區一間超市，發現貨源仍然充足，未有缺貨情形：

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責任編輯：羅嘉欣

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