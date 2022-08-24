【學生哀歌】臨開學被大媽偷暑期功課　小二男童悲嘆︰趕唔切重做

▲ 內地一名小學生在臨開學，被大媽偷去已完成的暑期功課。

臨近開學，相信仍有學生趕做暑假功課。內地有名不幸男童，明明一早完成了暑期功課，可是放在媽媽店舖的作業連同書本，被一名陌生大媽偷走，估計是當廢紙拿去回收。男童不知所措，表示要重新再做應該趕不及，真陰公。

暑期功課及書本被偷

據內地《江蘇新聞》報道，事發在8月19日（上周五），江蘇省南通一間外貿服務店發生失竊，而被偷的是店主兒子的暑期功課及書本。從店舖的CCTV監視鏡頭拍攝的畫面所見，一名戴草帽穿花裙、手推掛滿雜物單車的大媽在店舖外，她其後入店舖走向櫃台，將桌上的整疊書本拿走，一去沒回頭，當時店舖未見有人在櫃台或附近。

▲ 小男生被偷去暑假功課，可能要重做。（影片截圖）

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事後店主馮女士受訪講述事件，指出兒子二年級上冊的語文書、數學書、練字本和暑期作業被偷走，男童媽媽懷疑該女士應是將它們拿去當廢紙回收賣錢，希望對方盡快歸還兒子的暑假作業。小學生男童也有受訪慨嘆︰

當然難過了，花一個暑假寫完的作業，只要還要交，我就要重寫，應該來不及了！

當地記者問男童開學點算好，男童想了想只能說「不知道，沒想過」。

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網民為男孩感難過

網民看過有關影片，很多都很同情男童，有斥責大媽的行為是偷竊，即使是回收廢品，在回收前也要問問是否真的是廢品，「這小偷也太可惡了，小孩子的作業本都不放過」、「太慘了，寫完了才拿走」、「還好上新聞了，不然回學校怎樣交代啊」。

有網民笑說男孩是否未有做完功課，出盡計謀不想做，「我嚴重懷疑這小偷是小孩用錢顧的」。有網民叫小朋友不用愁，建議他可以通宵重做，「小朋友沒事的，一支筆，一盞燈，一個夜晚創造一個奇蹟」。

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責任編輯︰王明芳