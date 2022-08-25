【校長專欄】寄語學生莫於青春 黃永樹小學校長：機會不只一次出現

▲ 陳校長寄語學生莫負青春。

大家可會記得小學畢業時，有沒有寫過紀念冊，經典名句「萬里長城萬里長城，我倆友誼比它長」，寫完這句子後離開學校，可能友誼就結束了；另一金句就是「一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰。」我第一次認識惡搞的厲害，後加「一寸光陰一寸金，寸親被人打鑊金，或寸金難買滴滴金」總之有笑有淚，去面對畢業的離別，今天的小學生畢業紀念又是怎樣的呢？

我認識一位文人校長，平日不時都會寫家書給學生或家長，趁著小六學生當然不會放過機會。他就提供幾個方向，給大家參考一下。他說：「發人深省，言簡意賅的至理名言，會是勸學奮進的勉勵(「學問有如金字塔，要能博大要能高。」)

珍惜時光的忠告:「一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰。」剛剛我已說過惡搞版，不好意思!信守友誼的承諾:「萬里長城長又長，我倆友誼比它長。」激勵鬥志的座右銘:「吃得苦中苦，方為人上人」。

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這位文人校長就是保良局黃永樹小學的陳瑞良校長，他最想寫給學生的是「莫負青春」，哲學家尼采這樣說：「你不一定要很厲害，才能開始；但你要開始，才能很厲害。」他寄語學生，「日後，當你遇上運氣不夠好的日子，且別懷疑自己的潛能。英雄要有夢想！在海闊天空下，你們千萬不要放棄心中的理想，要昂然踏著自己的步韻，兼容並蓄地儲備知識和智慧，更要修養自我的身心靈，立品立德，做一個有準備的人。」

他續稱，「每人的成長路上，機會將不只一次出現。只要你們能把握其中的一次時機，便會闖出新里程，創造出生命傳奇。」

我在陳校長身上看到不單是文學修養，而是真心關懷學生的校長、老師，可能是我小時候的經歷，將紀念冊交給老師，老師問我：「你想我寫什麼？」我答：「求其啦。」或者當天替我寫紀念冊的是陳校長，或許今天的我便會完全不同了。

香港電台第一台《我們不是怪獸》，「梁永樂-怪獸爸爸and friends」，周日晚上10點新聞後播出

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